Новые исследования предполагают связь между выращиванием риса и одомашниванием дикой джунглевой курицы

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8 июня 2022, 16:35

Фото: Егора Мызника на Unsplash

Новые археологические исследования показывают, что без риса куры, возможно, никогда бы не существовали. Куры были одомашнены на тысячи лет позже, чем думали ученые, и только после того, как люди начали выращивать рис в пределах досягаемости дикой красной птицы джунглей, в Таиланде или поблизости на полуострове Юго-Восточной Азии, пишет «Science.org».

Чарльз Дарвин предположил, что куры произошли от красной птицы джунглей — красочной тропической птицы в семействе фазанов — потому что они очень похожи. Но доказать его правоту было трудно. Пять разновидностей джунглевой птицы варьируются от Индии до северного Китая, а маленькие куриные кости редки в ископаемых местах.

В 2020 году исследование геномов 863 живых кур подтвердило, что подвид джунглей Gallus gallus spaedicus был предком живых кур; куры разделяют больше своей ДНК с этим подвидом, чем другие виды джунглевых птиц. Это, в свою очередь, сузило место одомашнивания до Юго-Восточной Азии.

Исследователи предположили, что окаменелости как ранние куры датируются от 8000 до 11 000 лет назад в северном Китае и Пакистане.

Но генетика живых птиц не смогла сузить окно для одомашнивания, говорит генетик Минг-Шань Ван, из Калифорнийского университета в Санта-Крус, первый автор генетического исследования.

И они не смогли получить достаточно древней ДНК от ископаемых кур, чтобы точно определить дату. Поэтому палеоанатом Йорис Петерс из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана объединился с Грегером Ларсоном, биоархеологом из Оксфордского университета, который является экспертом по одомашниванию животных.

Дуэт организовал международную команду, которая начала всестороннюю переоценку куриных костей, их дат и записей на них из более чем 600 археологических памятников по всему миру. В отдельном исследовании группа непосредственно датировала куриные кости, найденные в Западной Евразии и Северной Африке.

Исследователи обнаружили, что самые старые кости вероятных кур пришли из места под названием Бан Нон Ват в центральном Таиланде, где фермеры выращивали рис от 3250 до 3650 лет назад, сообщает команда сегодня в Трудах Национальной академии наук.

Фермеры похоронили много скелетов молодых представителей рода Gallus в качестве могильных товаров вместе с другими одомашненными животными — убедительное доказательство того, что эти птицы были одомашненными курами, а не дикими из джунглей.

Исследователи предполагают, что семена риса привлекали дикую джунглевую птицу на рисовые поля, где птицы гнездились в зарослях на краю полей и привыкали к людям.

Когда ученые проследили след куриных костей через Азию на Ближний Восток и в Африку, они обнаружили «поразительную» корреляцию между распространением сухого рисоводства, проса и других зерновых — с появлением кур.

Куры появились около 3000 лет назад в северном Китае и Индии, обнаружила команда, и около 2800 лет назад на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Африке.

Исследования, в которых были обнаружены более ранние цыплята, были ошибочными, утверждает команда, потому что либо окаменелости не были цыплятами, либо даты были неточными.

Чтобы узнать, когда куры впервые попали в Европу, члены команды напрямую переписали кости 23 из предложенных самых ранних кур в Европе и Азии. Первые куры в Европе были найдены в этрусском месте в Италии 2800 лет назад, сообщает команда в Античности сегодня.

Исследование также подкреплено историческими записями, включая Библию. «Куры не фигурируют в Ветхом Завете», — говорит ведущий автор исследования Наоми Сайкс, археолог из Университета Эксетера. «Они ворвались на сцену в Новом Завете».

Ранние куры были меньше, и не были основным источником мяса. Но обзор команды показывает, что примерно через 500 лет после того, как куры привозились и распространялись в каждом новом месте, они теряли свой особый статус и становятся обычной пищей.

Несмотря на то, что куры были одомашнены позже, чем другие животные, они стали самым успешным одомашненным видом на планете.