Климатическая геоинженерия является самой разрушительной деятельностью человека

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8 июня 2022, 14:45

Фото: Соцсети

Основатель и эксперт GeoEngineering Watch Дэйн Уигингтон, сказал, что климатическая инженерия является самой разрушительной деятельностью человека из всех, и что 70 процентов популяции дикой природы Земли были потеряны из-за этого только за последние 40 лет, сообщает «Сlimate.news».

«Оно может быть нацелено на сельскохозяйственные культуры и может иметь когнитивный эффект. У нас есть снижение IQ только в США на шесть-девять пунктов. Это ошеломляет», — сказал Уигингтон в интервью основателю InfoWars Алексу Джонсу в начале этого года.

«Это все безумие, делающее нас глупее с каждым днем. Это научный статистический факт, основанный на научных исследованиях алюминия и его влияния на функции нашего мозга. Суть в том, что это нападение со всех мыслимых направлений. Если мы не справимся с этой пробоиной на дне лодки, лодка пойдет ко дну». Наночастицы прямо сейчас насыщают почвы и воды нашей планеты.

В «Шоу доктора Ардиса» Уигингтон отметил, что дефицит давления пара уже происходит в таких местах, как Калифорния, Испания, Португалия и Австралия, где атмосфера заполнена осушительными частицами, которые поглощают всю атмосферную относительную влажность, влияя на сельскохозяйственные культуры, деревья и все формы флоры.

Он также отметил, что на планете уже есть распадающийся озоновый слой, который заставляет устьица растений (образование отвечающие за газообмен) отключаться и влиять на фотосинтез. Все эти факторы упускаются из виду, но все они связанны с климатической инженерией.

Уигингтон считает, что в климатической инженерии есть много слоев, и все они злонамеренны. «Это форма погодной войны. Это форма обмана населения относительно истинного состояния климата. Все это токсично и используется для биологической войны».

«Крупномасштабные извержения вулканов и заполнение атмосферы частицами обеспечивают лишь временное токсичное охлаждение ценой разрушения озонового слоя, помимо ухудшения общего потепления», — пояснил он, отметив, что Земля уже потеряла от 80 до 90 процентов своей наземной и водной популяции насекомых из-за климатической инженерии.