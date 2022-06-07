Таяние Норвежских ледников открывает миру разные артефакты

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7 июня 2022, 15:17

Фото: ботинок в горах Норвегии, Вегард Вике, Музей истории культуры в Осло, livescience.com

Обувь, датируемая бронзовым веком найдена в Норвегии в связи с таянием ледника. Изменение климата открыло миру самую старую обувь, оставленную кем-то 3000 лет назад, пишет «live science».

В отличие от объектов, захваченных в кислой почве или под гигантскими ледниками, артефакты, извлеченные из норвежских ледяных пятен, часто находят в безупречном состоянии, демонстрируя минимальное разложение и деформацию, даже после тысяч лет замерзшего сна. Это связано с тем, что ледяные пятна относительно стабильны, неподвижны и свободны от коррозионных соединений. Совершенно неповрежденное оружие, одежда, текстиль, а также растительные и животные останки появились изо льда, помогая пролить свет на тысячи лет норвежской истории.

«Исследование, основанное на спутниковых снимках, сделанных в 2020 году, показывает, что более 40 процентов из 10 выбранных ледяных пятен с известными находками растаяли», — говорится в заявлении соавтора доклада Биргитте Скар, археолога и доцента Музея Университета NTNU. «Эти цифры свидетельствуют о значительной угрозе для сохранения открытий изо льда, не говоря уже о льде, как климатическом архиве».

Ледяные пятна образуются на больших высотах, где снег и ледяные отложения накапливаются и не полностью тают летом. В отличие от ледников, ледяные пятна не двигаются, поэтому объекты, отложенные в ледяных пятнах, могут оставаться стабильными в течение сотен или тысяч лет. Когда лед начинает таять, эти объекты возвращаются к дневному свету, сохранившись так же, как и тогда, когда лед поглотил их. Однако, если ученые не смогут восстановить эти объекты вскоре после начала плавления, то они рискуют потерять артефакты навсегда.

Археология ледяных пятен была огромным благом для исследователей, изучающих древние культуры, растения и животных в морозных, возвышенных регионах по всему миру. В Норвегии исследователи обнаружили тысячи артефактов, принадлежащих охотничьим племенам бронзового века, которые охотились на северных оленей в Северной Европе и южной Скандинавии. Согласно новому докладу, северные олени шли к горным ледяным пятнам региона в летние месяцы, чтобы найти облегчение от кусающих насекомых и жары. Туда же следовали охотники, оставляя после себя сокровищницы артефактов.

3000-летняя обувь, которая была обнаружена в горном районе Йотунхеймен на юге Норвегии, остается выдающейся находкой. Маленькая кожаная обувь была размером 4 или 5 в современных размерах США, предполагая, что она принадлежала либо женщине, либо подростку. Ботинок был обнаружен вместе с несколькими стрелами и деревянной лопатой, предполагая, что это место было важным охотничьим угодьем. Датируемая примерно 1100 г. до н.э., обувь является не только самой старой обувью в Норвегии, но, возможно, самым старым предметом одежды, обнаруженным в Скандинавии, по словам исследователей, которые его обнаружили.

Исследователи обеспокоены тем, что из-за изменения климата «Большое количество уникального материала тает и исчезает навсегда».