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Астероид размером с синего кита пронесется мимо Земли

, 16:25

Астероид размером с синего кита пронесется мимо Земли
Фото: соцсети

По данным НАСА, астероид в три раза больше синего кита пролетит мимо Земли в понедельник (6 июня) со скоростью более 26 000 км / час, сообщает «live science».

Астероид, названный 2021 GT2, благополучно пролетит нашу планету на расстоянии около 3,5 миллиона километров от Земли. Астрономы случайно обнаружили астероид в прошлом году и оценили его размеры от 37 до 83 метров в ширину, что делает его потенциально опасным.

Ученым известно о более чем 1 800 таких астероидах и поиски продолжаются. После 6 июня его следующее близкое сближение с Землей произойдет 26 января 2034 года.

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