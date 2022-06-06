Астероид размером с синего кита пронесется мимо Земли

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 июня 2022, 16:25

Фото: соцсети

По данным НАСА, астероид в три раза больше синего кита пролетит мимо Земли в понедельник (6 июня) со скоростью более 26 000 км / час, сообщает «live science».

Астероид, названный 2021 GT2, благополучно пролетит нашу планету на расстоянии около 3,5 миллиона километров от Земли. Астрономы случайно обнаружили астероид в прошлом году и оценили его размеры от 37 до 83 метров в ширину, что делает его потенциально опасным.

Ученым известно о более чем 1 800 таких астероидах и поиски продолжаются. После 6 июня его следующее близкое сближение с Землей произойдет 26 января 2034 года.