Огромные мазутные пятна фиксируются на реке Лене

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6 июня 2022, 15:21

Фото: Соцсети

В Восточной Сибири на реке Лене появились огромные нефтяные пятна, очевидцы выложили видео с загрязнением в Ленском районе в сеть, об этом сообщает канал «ren.tv».

«Полседьмого утра, эту картину уже с шести часов наблюдаю. Мазут, все в мазуте. Наверное, оттуда, с затона несет. Пятна мазутные на полреки», – комментирует мужчина за кадром.

Информацию о загрязнении проверяют специалисты Якутской природоохранной прокуратуры.

До этого, в конце весны, большие нефтяные пятна фиксировали на Енисее в Красноярском крае. По течению от Абалаково до Потапово Енисейского района.