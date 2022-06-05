День экологического долга в 2022 году наступит на Земле 28 июля

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5 июня 2022, 15:16

Фото: Соцсети

День экологического долга, когда человечество истратит ресурсы, которые Земля может восстановить за год, наступит в 2022 году 28 июля, на день раньше, чем в 2021 году, сообщает ТАСС.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России поясняет, что планета не способна возобновить за год ресурсы, которые расходует человек. Мы как бы «берем взаймы» у будущих поколений.

Каждый день человечество вырубает 27 тыс. га леса, выбрасывает 90,4 млн тонн двуокиси углерода в атмосферу, отправляет до 5,5 млн тонн мусора на свалку.

В России день эколога отмечается 5 июня и совпадает с датой Всемирного дня окружающей среды. Забота об экологии планеты стало неотъемлемой частью общества и напрямую влияет на наше здоровье и здоровье наших будущих поколений. Пластик, очитка воды, мусор, все необходимо пересмотреть в сторону бережного потребления.

Расчетом даты дня экологического долга занимается международная организация - Глобальная сеть экологического следа (GFN). Ее эксперты сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться.