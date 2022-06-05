Команда говорит, что она нашла куски астероида, который убил динозавров, но эксперты хотят видеть больше данных

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5 июня 2022, 14:00

Танис в Северной Дакоте. Роберт де Пальма, science.org

Богатое окаменелостями место, известное как Танис в Северной Дакоте, сохранило крошечные осколки астероида, который уничтожил динозавров, сообщает The New York Times. На этой неделе в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА палеонтолог Роберт Де Пальма утверждал, что его группа обнаружила куски янтаря в осадочных слоях, которые, как считается, датируются точным моментом удара. Внутри янтаря были куски породы, которые несут минералогическую сигнатуру астероида, а не кометы, как предполагали другие. Он также представил доказательства первого окаменелого эмбриона летающей рептилии, называемой птерозавром.

Окаменелость в Северной Дакоте записывает потрясающе подробную картину опустошения через несколько минут после того, как астероид врезался в Землю около 66 миллионов лет назад, утверждает группа палеонтологов в статье. Геологи предположили, что воздействие, недалеко от того, что сейчас является городом Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике, сыграло роль в массовом вымирании в конце мелового периода, когда все динозавры (кроме птиц) и многие другие виды жизни на Земле исчезли.

Исследователи говорят, что они обнаружили хаотические обломки, оставшиеся, когда цунамиподобные волны поднялись вверх по долине реки. В ловушке обломков находится беспорядочное месиво окаменелостей, в том числе пресноводных осетровых, которые, по-видимому, задохнулись от стеклянных частиц, дождь с неба из огненного шара, поднятого ударом.

«Это первое в истории доказательство взаимодействия между жизнью в последний день мелового периода и ударным событием», — говорит член команды Филипп Мэннинг, палеонтолог из Манчестерского университета в Соединенном Королевстве. Месторождение может также предоставить некоторые из самых убедительных доказательств того, что нептичьи динозавры все еще процветали в день удара.

Но поскольку работа еще не прошла экспертную оценку, другие исследователи говорят, что они ждут, чтобы увидеть доказательства и сделать выводы для себя, прежде чем они примут результаты, сообщает «science.org».