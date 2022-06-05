Четыре млн га занято в России различными отходами

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5 июня 2022, 13:33

Фото: Карта объектов ТКО, nbpo.ru

Ежегодно в стране образуется 48 млн тонн бытовых отходов, и это лишь 4% от всего мусора, который мы производим. Все эти отходы остаются здесь и постепенно вытесняют нас с нашей же земли. 4 млн га составляет площадь, занятая в России отходами, об этом сообщает в своем telegram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

На фоне этого очень странно звучат планы Екатеринбургских руководителей вырубить 200 га леса для создания там мусорного полигона, пишет Циркулярка. Общественники и активисты собираются отстаивать свои права на чистый воздух и благоприятную среду.

Проблема с отходами их хранением и утилизацией в России пока не решена и даже конца, и края ей не видно. Мусорная реформа идет медленно, уборка и рекультивация свалок тормозится. Но вырубка леса – это совсем из ряда вон выходящих решений, которых точно допускать нельзя.