Ученые пытаются ознаменовать конец эпохи голоцена, которая началась 11 700 лет назад, и начало антропоцена

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4 июня 2022, 14:29

Фото: Брайс Купер, unsplash.com

Если бы вам нужно было выбрать одно место, которое лучше всего отражает, когда человеческая деятельность стала силой, формирующей Землю, где бы она была? Геологи рассмотрят этот вопрос, для того чтобы оценить 12 участков, из которых только один может служить «золотым шипом» для антропоцена, предполагаемой геологической эпохи, начинающейся в 1950-х годах на фоне пожара испытаний ядерных бомб и паров растущего использования ископаемого топлива, пишет «science.org».

Хотя идея антропоцена получила широкое распространение, ей все еще не хватает формального геологического определения. В 2016 году Рабочая группа по антропоцену (AWG), группа из нескольких десятков геологов, созванная Международной комиссией по стратиграфии (ICS), остановилась на начале 1950-х годов в качестве отправной точки. Но ICS все еще нуждается в официальном предложении с идеальным геологическим образцом, регистрирующим эти глобальные изменения — золотым шипом — чтобы отметить конец эпохи голоцена, которая началась 11 700 лет назад, и начало антропоцена.

Чтобы найти этот образец, команды ученых потратили несколько лет на анализ участков, содержащих многообещающие маркеры, такие как всплески плутония и других радионуклидов, которые осели после атмосферных ядерных испытаний, сферические частицы пепла от неконтролируемых промышленных выбросов, микропластик и возмущения химии углерода и азота от выбросов парниковых газов и городского смога. Множество возможностей было ошеломляющим, говорит Колин Уотерс, геолог из Университета Лестера и заведующий кафедрой AWG. «Начиная с нуля, у вас есть весь мир, с которым можно играть».

На встрече в Берлине в этом году, команды представят аргументы в пользу того, что их участок будет служить золотым шипом или отправной характерной точкой.

Месяцы обсуждений начнутся этим летом, до заключительного периода молчаливого голосования. Если 60% членов группы сойдутся на одном участке, выбор будет объявлен к декабрю, говорит Уотерс.

Некоторые из самых сильных информативных «кандидатов» происходят со дна озера, которое накапливает илы в тонких годовых слоях, создавая рекорды высокого разрешения. Озеро Кроуфорд в канадской провинции Онтарио, всего около 200 метров в ширину, но 25 метров в глубину, является одним из них. В ядрах грязи из озера ярко выделяются изменения, наблюдаемые с 1950-х годов, в том числе всплеск бомб и «зашкаливающее» увеличение сажи от местной промышленности, говорит Франсин Маккарти, микропалеонтолог из Университета Брока. «У нас действительно идеальный место», — говорит она.

Участок за пределами Европы или Северной Америки, который индустриализировался значительно раньше других регионов, может быть лучшей записью изменений, которые охватили мир в 1950-х годах, говорит Юнмин Хань, геохимик из Института окружающей среды Земли Китайской академии наук. Его команда предложит озеро Сихайлунвань в охраняемом лесу на северо-востоке Китая. Грязевые керны из озера показывают не только всплеск бомбы и подъем сажи, но и увеличение сферических частиц пепла и тяжелых металлов. Они также фиксируют быстрое увеличение легкого углерода, изотопа, предпочитаемого жизнью, обусловленного сжиганием ископаемого топлива, которое когда-то было органическим веществом.

Нет большего агрегатора глобальных сигналов, чем океан, что делает морские отложения сильными соперниками. Один набор грязей, собранных в Балтийском море, показывает выраженное изменение от светло-серого до темно-коричневого в 1950-х годах, в результате цветения водорослей, питаемых удобрениями в сельскохозяйственных стоках. «Происходит взрыв» водорослей, говорит Жером Кайзер, морской геохимик из Института исследований Балтийского моря им. Лейбница.

Его команда видит не только всплеск от ядерной бомбы и всплеск сферического пепла, но и рост ДДТ, когда-то вездесущего пестицида. Между тем, в Японии образцы отложений из залива Беппу показывают увеличение общего азота из стока удобрений примерно в это время, говорит Мичинобу Куваэ, палеокеанограф из Университета Эхимэ. «Человечество должно заметить, что мы уже находимся в антропоцене», — говорит он.

Кораллы — еще один океанский рекорд, который находится на рассмотрении, но они были немного менее плодотворными, говорит Кристин Делонг, палеоклиматолог из Университета штата Луизиана, Батон-Руж. Хотя кораллы, которые она изучала с нетронутого рифа в Мексиканском заливе, захватили плутоний и радиоуглерод бомбового всплеска, другие продукты выпадения, такие как цезий-137, отсутствуют. «Это приятно, эти кораллы не пострадали», — говорит она. То, что они показывают, - это странное увеличение бария - вероятно, от барита, минерала, используемого в морском бурении нефти.

Позднее дополнение к списку кандидатов пришло из польского торфяного болота возле горной вершины в регионе, известном своими шахтами и тяжелой промышленностью. Болото питается только дождем, поэтому оно образует большой архив загрязнения атмосферы, говорит Барбара Фялкевич-Козел, геоэколог из Университета Адама Мицкевича. Его отложения захватывают типичные маркеры 1950-х годов, наряду с шипами свинца, алюминия, титана из близлежащих дымовых труб и даже вымиранием амеб, которые когда-то процветали в торфе. «У меня есть 30 различных прокси», — говорит она. «И каждый прокси дает очень четкий ответ».

Член AWG Эрле Эллис, ландшафтный эколог из Университета Мэриленда, округ Балтимор, считает, что шансы на одобрение эпохи антропоцена невелики, но нужно признать значительное влияние, которое человечество оказывает на Землю.