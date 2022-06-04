Американские белые медведи облюбовали российские берега, а морские хищники перемещаются из тропической зоны к Сахалину и Курилам

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4 июня 2022, 13:16 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Учёные заметили, что белые медведи массово бегут из Америки в Россию. А катраны и акулы начинают массово перемещаться из тропической зоны Тихого океана к нашим островам южных Курил и Сахалину. Кроме того установлено, что глобальное потепление Климата стало причиной размножение многих видов животных и растений опасных для человека и биоразнообразия. Из-за этого явления борщевик Сосновского достиг Арктики. Также и тихоокеанская гремучая змея значительно увеличила свою популяцию. В морях близ Курил и Сахалина увеличилось число акул. Но, не всегда потепление становится причиной проблем, зачастую их создаёт сам человек, вторгаясь в естественные природные процессы. Неудачный опыт, связанный с культивированием борщевика не единственный. Было много других более или менее губительных для экологии и биоразнообразия экспериментов.

Историю распространения борщевика по России «Сколтех» описывает несколько не так, как это представляет себе каждый урождённый в СССР. Согласно сколковским умникам это растение, известное, как борщевик Сосновского впервые обнаружили на Кавказе в 1940-х годах. Лет пятьдесят тому назад говорили, что его завезли к нам из Южной Америки.

Борщевик стали возделывать, как кормовую культуру в центральных районах России, поскольку бурёнки поедали его довольно охотно. Но, очень скоро выяснилось, что он токсичен, и молоко, питающихся им коров, а также мясо потребляющих его животных не годится в пищу человеку. Окончательная оккупация этим сорняком наших просторов предвидится к 2040-му или к 2060-му году, если глобальное потепление не будет развиваться столь стремительно, как это происходит сейчас. Проблема рассматривается исследователями из Сколоковского института науки и технологий «Сколтех». Её результаты публикуются в Scientific Reports.

Борщевик оказался очень плодовитым видом, один его куст производит около 20 000 семян, которые демонстрируют исключительную живучесть и способность к скоростному прорастанию. Этот сорняк стал очень быстро захватывать необъятные просторы нашей родины, особенно он облюбовал обочины дорог и пустыри. Уже в 1970-е от него не было спасения. Но, по какой-то причине с ним боролись очень вяло. В наш век глобальное потепление повлияло на расширение его ареала далеко на север. К лету 2021 года он проник в Немало-Ненецкий автономный округ. Научный центр изучения Арктики забил тревогу, посчитав, что этот факт является серьёзной угрозой экосистеме заполярья и приполярья.

Сорняком в мире рептилий стала тихоокеанская гремучая змея, обитатель и без того жаркой Калифорнии. Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что этот вид предпочитает климат с температурой, превышающей 25 градусов по Цельсию. Естественно, что общепланетарное потепление способствует распространению ареала обитания этой змеи далеко на север, или в районе, где ранее господствовали относительно низкие температуры. В лабораторных условиях эти рептилии предпочли более высокую температуру воздуха, чем та, при которой они живут в природе. А это означает, что время их активности будет увеличиваться, что повлияет на размножение и рост, а также на распространение на новые территории. Период их спячки может свестись в какой-то момент к нулю. И тогда нашествие этих змей станет настоящей катастрофой.

Как выяснилось океан теплеет быстрее, чем суша. Возможно, это стало причиной того, что вблизи от Сахалина и южной части Курильской гряды увеличилось число акул и скатов, обитателей более тёплых - тропических широт. Рыбаки стали чаще их встречать в Охотском и Японском морях, а также в северо-западной части Тихого океана.

Стоит поговорить и о влиянии человека на создание экологических и прочих проблем для флоры и фауны того или иного региона Земли, точнее его попыток вторгаться в таинства развития, которыми руководит сама природа. Например, большевики в 1920-е и 30-е годы решили вывести молодую страну советов в мировые лидеры по добыче пушнины. Ещё в царские времена охота на соболя была сильно ограничена из-за резкого уменьшения его популяции в нашей стране. Можно сказать, что дореволюционные старатели изрядно перестарались в добыче пушнины. Советские специалисты с присущей тому времени энергией взялись за размножение и расселение соболя на просторах Сибири. Сначала, примерно до 1939 года, повышалось поголовье этого зверька в Печоро-Илычском, Алтайском, Саянском, Сихотэ-Алинском, Баргузинском и Кроноцком заповедниках. А в 1950-е разведением соболя в зверофермах занялись многочисленные колхозы. Его популяция значительно увеличилась как в неволе, так и в природе. Эксперимент можно назвать удачным. Но, это лишь один из немногих, остальные принесли больше вреда, чем пользы.

Например, попытка расселить енотовидную собаку, из её Дальневосточного ареала стало причиной исчезновения других животных, на новых местах его обитания. Такой же результат получился при разведении американской норки в России. Сначала её в 1920-е годы, разводили исключительно в неволе на фермах. Она оказалась намного умнее, чем могли себе представить заводчики. Зверьки стали сбегать из клеток и расселяться на близлежащей территории. Они быстро адаптировались к жизни в дикой природе. Ученые учли тот факт, что в нашей стране в диком состоянии проживали европейские норки и решили провести эксперимент по их смешению в естественных условиях. В 1934-м норок стали выпускать на волю. Первую тысячу особей разместили в Воронежском заповеднике. Но, американская норка оказалась крупнее, сильнее и умнее европейской. Наш эндемик стал постепенно вымирать. Теперь американскую норку относят к инвазивным животным, который с большой скорость поедает рыбу в российских водоёмах, на неё разрешили охоту. Однако европейской норке это уже вряд ли поможет.

Другой эксперимент был связан расселением североамериканского енота-полоскуна на Кавказе. Этому пришельцу место нового обитания понравилось. Он стал захватывать новые ареалы обитания и с большой скоростью уничтожать птиц и рептилий.

Такой же явной неудачей стало для Норвегии разведение в СССР горбуши на Кольским полуострове. Рыба постепенно облюбовала для нереста норвежские реки. Во время путины она в огромном количестве поднимается вверх по течению нерестовых рек к их истокам и там откладывает икру, а затем массово умирает. Норвежцы не знают, что делать с таким объемом рыбьих трупов, которые гниют и загрязняют кристально чистые воды. Местные жители отлавливают горбушу сотнями тонн, но не успевают её переработать или утилизировать. От нашествия горбуши страдает местный эндемик – норвежский лосось.

Есть ещё одна проблема, охватившая российский северо-восток. Считается, что из-за активного таяния льдов белые медведи стали массово переселяться из Америки в Россию. На первый взгляд деятельность человека здесь не при чём, но это только на первый взгляд. Вырубка лесов на той стороне уже сыграла свою роль. Индустриализация Аляски также пошла не на пользу её экологии. Нещадный вылов рыбы американскими промысловыми компаниями также играет свою негативную роль.

Сюда, конечно, можно добавить малую толику идеологического перца, мол вот дожили американцы до состояния, когда даже медведи бегут в Россию. Шутки шутками, но в море Бофорта осталось только 900 белых мишек, а у нас на Чукотке их поголовье возросло до 3 тысяч. Кстати, учёные отмечают, что наши медведи крупнее и размножаются больше и популяция русских белых косолапых растёт, а это значит, что рыбы им и тюленей хватает, и природа у нас чище.

Ещё один интересный факт, который связан с потеплением океана. На этот раз акулы и катраны стали предпочитать российские холодные воды дальневосточных морей -тропическим. Этих крупных хищников стало заметно больше близ Сахалина и южных Курил. Они облюбовали себе акватории Охотского и Японского морей, а также воды северо-западной части Тихого океана. Истины ради отмечу, что глобальное потепление здесь не главный фактор. Скорее всего эти хищники стремятся вслед за рыбой и другой добычей поскольку та стремится в холодные воды и есть ещё одна причина. Пищевая пирамида в тёплых морях постепенно разрушается из-за нещадного вылова человеком морских обитателей в грандиозных промышленных масштабах. Чем это всё может закончиться – даже представить себе страшно. О грядущих войнах за ресурсы говорят уже долгое время. А условия для их возникновения западная цивилизация создаёт уже на протяжении полутора столетий, если не больше.

Кстати, алчность российских добытчиков кедровых орехов и вырубка дубов могут стать причиной уменьшения популяции тигров на дальнем востоке. Основной пищей для этих больших кошек являются дикие кабаны, поголовье которых сокращается из-за нехватки корма, значительную часть рациона этих животных составляют кедровые орехи и жёлуди.

Исчезновение некогда обширных дубрав и сбор урожая кедровых орехов под ноль дают свои негативные плоды. Здесь есть о чём задуматься. Также у нас исчезает рыба красных пород на Сахалине, потому что во время путины браконьеры перекрывают сетями русла рек полностью. Лосось, кета и горбуша не могут дойти до своих мест нереста и следственно, не могут отложить икру. А это значит, что нового поколения рыбы уже не будет никогда. Сахалинским властям природозащитники об этой проблеме говорили уже не раз, можно сказать и уши, и глаза промозолили, а результат всё тот же. Если этим не заинтересуется САМ ГАРАНТ нашей Конституции, то Сахалин очень скоро останется без рыбы.



