Уровень арктических льдов достиг 30-летнего максимума

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2 июня 2022, 15:14

Фото: Соцсети

Несмотря на постоянно растущий уровень углекислого газа (CO2), арктический лёд на самом деле расширяется, а не тает, пишет «climate.news».

Всемирный экономический форум (ВЭФ) недавно созвал свою ежегодную конференцию в Давосе, Швейцария, для обсуждения «климатического кризиса». Там было выявлено, что арктический лед в настоящее время находится на 30-летнем максимуме, согласно данным межправительственной Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников.

В течение многих лет нам говорили, что полярные ледяные шапки тают, что, по словам Эла Гора, вызовет наводнение из-за повышения уровня моря. «В 2007 году Эл Гор начал предупреждать мир о том, что ученые предсказывают, что к 2013 году Арктика будет свободна ото льда в течение лета», — пишет Арт Мур для WND о том, как ошиблись эти фанатики в своей климатической истерии.

Скептик по изменению климата Тони Хеллер остается откровенным критиком всей этой несправедливости климатического культа. В сентябре прошлого года он написал статью о том, как Северный Ледовитый океан набрал рекордное количество морского льда для этого времени года.

«В большинстве лет Арктика теряет лед, но в этом году протяженность льда увеличилась», — написал он в Твиттере, отметив, что об этом не будут сообщать такие компании, как CNN, The New York Times или BBC News.

Прошлым летом таяние моря было самым низким за последние 15 лет, в то время как простор Антарктического моря был значительно выше среднего. Все это указывает на то, что планета не нагревается; во всяком случае, это замерзание - или, что еще лучше, это просто нормально, основанное на смещении климатических циклов, которые происходили с начала времен.

Несмотря на это, контролируемые корпорациями СМИ продолжают опасаться вымышленного понятия глобального потепления. Например, прошлой осенью «Таймс» опубликовала статью, в которой утверждалось, что изменение климата является «самой большой угрозой для глобального общественного здравоохранения», которая существует.

Решение, конечно, заключается в большем государственном контроле над людьми, большем налоге и большей тирании. Это, как утверждают «эксперты», будет поддерживать планету при правильных температурах.

Режим Байдена также поддерживает эту повестку дня, поскольку его Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) опубликовало объявление о том, как он планирует рассматривать изменение климата как проблему общественного здравоохранения.

Сделав это, правительство теперь предоставило себе полномочия использовать чрезвычайные полномочия так же, как это было с уханьским коронавирусом (Covid-19), за исключением того, что на этот раз ограничения будут включать в себя такие вещи, как ограничение использования частного транспортного средства и ограничение количества продуктов животного происхождения, потребляемых людьми.

Ископаемые виды топлива, такие как газ и нефть, также планируется ликвидировать, только чтобы быть замененными крайне нестабильными и ненадежными «зелеными» технологиями, такими как ветер и солнечная энергия.

«Если бы климатическим активистам было позволено, они бы перевели нас из локдаунов COVID прямо в климатические локдауны», — говорит Стив Миллой, основатель JunkScience.com.

«Теперь, когда они увидели произвольные блокировки, успешно введенные под видом «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», они не могут дождаться федеральных, государственных и местных объявлений чрезвычайной климатической ситуации, чтобы достичь такого же доминирования над нами».

В разделе комментариев на WND кто-то отметил, что те же самые люди, которые говорят, что им нужна неограниченная власть над нашей жизнью, потому что Земля слишком сильно нагревается, теперь просто переключают передачи и скажут, что это потому, что Земля замерзает: результат все равно будет прежним.