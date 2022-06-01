Астероиды-убийцы прячутся на виду

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1 июня 2022, 14:56

Фото: pixabay.com

Исследователи построили алгоритм, который может сканировать старые астрономические изображения на наличие незамеченных космических камней, помогая обнаруживать объекты, которые однажды могут поставить Землю под угрозу, пишет «The New York Times».

Доктор Лу, бывший астронавт НАСА с докторской степенью в области прикладной физики, хочет найти астероид до того, как он ударит по нам - надеюсь, с годами предварительного предупреждения станет ранним и даст шанс человечеству отклонить его.

Эд Лу хочет спасти Землю от астероидов-убийц.

B612 Foundation, некоммерческая группа, которую доктор Лу помог основать, объявила об открытии более 100 астероидов. (Название фонда является отсылкой к детской книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; B612 — домашний астероид главного героя.)

Это само по себе ничем не примечательно. О новых астероидах постоянно сообщают наблюдатели за небом по всему миру. Это включает в себя любителей с телескопами на заднем дворе и роботизированными обзорами, систематически сканирующими ночное небо.

Сегодня из примерно 25 000 околоземных астероидов диаметром не менее 460 футов только около 40 процентов из них были найдены. Остальные 60 процентов — около 15 000 космических камней, каждый из которых может высвободить энергию, эквивалентную сотням миллионов тонн тротила при столкновении с Землей— остаются незамеченными.

В этом году миссия НАСА Double Asteroid Redirection Test врежется снарядом в небольшой астероид и измерит, насколько это изменит траекторию астероида. Национальное космическое агентство Китая работает над аналогичной миссией. Хотя такие действия могут быть чрезвычайно опасными для Земли, ведь астероид может изменить направление и полететь в нашу сторону.

Математики и физики опасаются такой затеи, тем более что точного просчета поведения астероида после столкновения нет, только предварительные экспериментальные расчеты.