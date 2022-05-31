Страны G7 прекратят финансирование развития ископаемого топлива за рубежом

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31 мая 2022, 14:19

Фото: fbm.ru

Крупнейшие экономики мира должны прекратить финансирование любых зарубежных разработок ископаемого топлива с конца этого года, что, вероятно, задушит некоторые инвестиции в «углеродные бомбы», которые ставят под угрозу усилия по достижению мировых климатических целей, пишет «Тhe guardian».

По оценкам аналитиков, соглашение может перевести около 33 миллиардов долларов в год с ископаемого топлива на чистые источники энергии.

Министры энергетики и окружающей среды всех стран G7 договорились на встрече в Берлине в пятницу прекратить финансирование налогоплательщиками нефтяных, газовых и угольных проектов за рубежом. Странами-членами являются Япония, которая твердо выступила против такого обещания перед прошлогодним климатическим саммитом Cop26, Великобритания, США, Канада, Италия, Франция и принимающая страна этого года, Германия.

Великобритания объявила о непредвиденном налоге на компании, работающие на ископаемом топливе, с лазейкой, которая позволяет им избежать 90% сбора, если они инвестируют в новую добычу нефти и газа в Северном море, несмотря на углеродные бюджеты Великобритании. Критики заявили, что это не поможет смягчить краткосрочные проблемы с поставками, поскольку новые участки разведки могут занять десятилетия, чтобы начать добычу, и что это составляет фактическую субсидию на миллиарды фунтов стерлингов для новой нефти и газа.

В прошлом году G7 обязалась прекратить финансирование угля за рубежом, и некоторые члены согласились прекратить, но это первый раз, когда все семь стран достигли всеобъемлющего соглашения, охватывающего все ископаемые виды топлива.