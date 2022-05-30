В Калифорнии на фоне все более высоких температур увеличивается число гремучих змей

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30 мая 2022, 17:17

Фото: pixabay.com

Исследование показало, что тихоокеанские гремучие змеи, которые не могут контролировать свою собственную температуру, предпочитают места с жарким климатом. Многие виды страдают от потепления, но один житель Калифорнии, похоже, наслаждается более высокими температурами. Тихоокеанская гремучая змея увеличивается в популяции на юго-западе страны, сообщает «Тhe guardian».

Согласно исследованию, проведенному учеными из Cal Poly San Luis Obispo и Мичиганского университета выяснилось, что гремучие змеи предпочитают места, где температура превышает 25 Цельсия. Так как змеи относятся к холоднокровным и греются на солнце, повышение температур на планете позволит этим хищникам процветать и увеличивать свою популяцию.

Кроуэлл и ее коллеги не ставили перед собой задачу исследовать изменение климата — они хотели узнать больше о физиологии и тепловой экологии гремучих змей: как они нагреваются и охлаждаются, сравнивая семь видов гремучих змей, обитающих в прибрежных районах и центральной Калифорнии. Они задавались вопросом, как одна и та же змея может жить в прохладных туманных районах и высоких засушливых пустынях, учитывая, что они не могут контролировать свою собственную температуру.

Исследователи имплантировали небольшие регистраторы температуры — размером и формой с маленькие батареи для часов внутрь змей, чтобы записать, насколько они теплые. Они обнаружили, что средняя внутренняя температура прибрежных гремучих змей обычно составляет 21 С, в то время как гремучие змеи центральной части Калифорнии имеют в среднем 23 С и выше.

Они также принесли змей в лабораторию и поместили их в коробку с различными температурными зонами, позволяя змеям выбирать, где они хотят сидеть. Учитывая выбор, змеи предпочитали температуру своего тела от 30 до 32 С - намного выше, чем их температура в природе. «Все змеи выбирали более высокие температуры, — говорит Кроуэлл, — теплее, чем там, где они жили».

Тепло приносит с собой определенные преимущества: змеи могут проводить больше времени вне спячки, больше времени расти и больше времени размножаться. Они обычно впадают в спячку с сентября по май, но это может сократиться в будущем. Даже в определенный день змеи могут иметь более активные часы по мере повышения температуры.

В целом, гремучие змеи являются идеальными модельными организмами для изучения физиологического воздействия климата на хладнокровных животных, говорят исследователи, потому что их черты истории жизни, простое поведение и метаболизм хорошо изучены.

В то время как более теплые температуры могут облегчить жизнь змеям, с одной стороны, но, изменение климата может угрожать змеям другими способами, говорит Кроуэлл. Больше тепла может означать больше пожаров, меньше доступной воды во время мега-засух, и это может быть не очень хорошо для сусликов, которые, как оказалось, являются пищей гремучих змей. Существует также компромисс пребывания на солнце, чтобы греться слишком долго: ястреб может увидеть змею и убить змею.