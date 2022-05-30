Александр Козлов: Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет

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30 мая 2022, 13:47

Фото: pixabay.com

Глава Минприроды Александр Козлов дал свой комментария о возгораниях в лесах. По данным, поступающим в министерство видно, что лесные пожары 2022 года пришли в лес из полей. То есть началось с ландшафтных и пришло в лес извне. Одна из причин этого в том, что во многих регионах сельхозпал до сих пор считается нормальной практикой, пишет «Известия».

В России причины возгораний расследуются не больше чем в 40% случаях. Получается, что большая часть лесных пожаров остается вне разбирательств причин их возникновения.



Конечно, природный фактор тоже существует, но он минимален при возникновении пожаров, а вот при тушении очень чувствителен, например аномальная погода (высокая температура, сильный ветер) или такие факторы как удаленность территорий (Сибирь, Дальний Восток — огромные расстояния).

«В этом году с точки зрения климатической повестки мы разгорелись на две недели раньше, чем в прошлом, — это касается Дальнего Востока. Например, в Амурской области Тындинский район загорался традиционно в первых числах мая, а в этом году это произошло в первых числах апреля, поэтому и объемы. Но мы раньше и выходим из весеннего пожароопасного сезона», - сказал министр.

В этом году на системы пожаротушения в лесах регионам была выделена субсидия 8,2 млрд рублей к 6 млрд существующим.

Есть интересные предложения руководителей регионов по тушению пожаров. В Якутии решили применять искусственное вызывание осадков. У нас в стране всего два самолета с таким оборудованием. Но есть особенности законодательства и поставить такой дорогостоящий самолет на боевое дежурство может только федеральный центр. Сейчас этот вопрос решается с коллегами из Якутии. В прошлом году там произошло 80% лесных пожаров от всех по стране.

«Как член правительства, я вместе с коллегами из МЧС облетел пожары, которые недавно произошли в Красноярском крае, Омской, Томской и Кемеровской областях. Официально объявляю: ни один пожар в этих населенных пунктах, а погорело очень много домов, не пришел из леса», - сказал Козлов.

В 2021 году общий ущерб лесам составил 12,8 млрд рублей (с учетом затрат на тушение): добровольно возмещено 3,5 млрд рублей и присуждено по суду 3,7 млрд рублей, что составляет всего лишь 57%.

— По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям Авиалесоохраны, июнь-июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии.

— Каждый пожар должен быть рассмотрен. Так принято, это обязанность, в том числе и тех руководителей, которые трудятся в регионах.