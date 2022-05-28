В России за сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 30%

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 мая 2022, 16:26

Фото: pixabay.com

Общая площадь лесных пожаров в России по данным на конец суток 27 мая составила 60 тыс. га, выросла на 30% (было 46, 3 тыс. га). Наиболее обширные пожары — в Красноярском и Забайкальском краях, а также Иркутской области, пишет ИД «Коммерсант».

По данным Авиалесоохраны на 28.05.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 79 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 60 830 га.

В Красноярском крае 26 пожаров, пройденной огнем 35 393 га. В Иркутской области 15 пожаров, площадь выгоревших земель составляет 11 855 га. На третьем месте по выгоревшей площади идет Забайкальский край, там пройденной огнем 8 454 га.

Введен режим ЧС в 5 субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Республик Тыва, Хакасия, Красноярского края, в Акшинском муниципальном районе Забайкальского края.