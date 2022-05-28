На дне гигантской воронки в Китае был обнаружен древний лес

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28 мая 2022, 14:34

Фото: Аэрофотоснимок карстовой воронки в округе Лейе, Синьхуа/Алами, Тhe guardian

Древний лес был найден на дне огромной воронки в Китае, с деревьями высотой до 40 метров. Исследователи пещер наткнулись на воронку в округе Лейе. Она составляет 306 метров в длину, 150 метров в ширину и 192 метра в глубину. Ученые предполагают, что она может содержать неоткрытые виды растений и животных, пишет «Тhe guardian».

Чжан Юаньхай, старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая, что на этом месте было три пещеры в стенах и хорошо сохранившийся примитивный лес на дне.

Ученые несколько часов спускались, чтобы добраться до основания воронки и посмотреть, что в ней содержится. Чэнь Лисинь, который возглавлял экспедиционную группу, сказал, что, как и деревья, в глубине воронки растет густой подлесок, который доходит высотой до плеч.

«Я не удивлюсь, узнав, что в этих пещерах есть виды, о которых до сих пор никогда не сообщалось и не описывалось наукой», — сказал он.

Заполненный воронками ландшафт известен как карстовый ландшафт, образованный в основном растворением коренных пород грунтовыми водами.

Это означает, что карстовые воронки и пещеры возникают по всей области. Однако это редкость, так как именно эта глубокая и имеет форму конуса, поэтому в нее попадает достаточно света, что означает, что большие деревья могут расти. Среди 30 воронок в округе Лейе это самая большая.