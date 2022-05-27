Правительство одобрило операцию по «засеву облаков» в Нью-Мексико в отчаянной попытке создать осадки

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27 мая 2022, 18:18

Фото: pixabay.com

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, по-видимому. И в этом случае эти отчаянные меры включают в себя накачку атмосферы йодистым серебром, который создает кристаллы льда, которые, как надеются «эксперты», будут производить больше осадков там, где это необходимо, пишет «climate.news».

Экстремальные условия засухи на юго-западе США побудили правительство Нью-Мексико одобрить новую операцию по посеву облаков в некоторых частях штата.

Комиссия по межгосударственным потокам (ISC), сообщает ABC 7 Amarillo, дала зеленый свет юго-восточным частям Нью-Мексико, которые будут «химиотрассированы» с помощью геоинженерии, целью которой является создание искусственных дождевых облаков для насыщения земли.

«У нас есть реки, которые высыхают, и фермерам приходится отказываться от сезонов», - сказала Ханна Райзли-Уайт, заместитель директора ISC. «Таким образом, существует реальная обеспокоенность по поводу того, что ждет нас в будущем, если эта засуха сохранится еще несколько лет».

Прошлый месяц был вторым самым сухим после апреля для Нью-Мексико за последние 128 лет. Годовые циклы дождя варьируются, поэтому это не все что из ряда вон выходящее, как таковое. Тем не менее, ситуация ужасна для фермеров штата.

«Мы проходим через наши этапы. Мы получаем много осадков летом во время сезона муссонов, если мы находимся в правильной схеме», - сказал метеоролог Storm Search 7 Корбин Вогес.

«Кроме того, есть противоположный конец того, где у нас есть условия засухи, подобные тем, в которых мы сейчас находимся, где мы просто не получаем этих хороших событий с избыточным количеством осадков».

«Итак, то, что это делает, это в основном похоже на губку. Возможно, эта губка не полностью пропитана, но в ней есть немного воды», — объяснил Вогес.

«Этот йодид серебра действует так, как будто вы вручную сжимаете эту губку и просто пытаетесь получить как можно больше влаги из атмосферы».

Техасская компания под названием Seeding Operations and Atmospheric Research (SOAR) будет управлять операциями по засеву облаков в Нью-Мексико, которые затронут округа Чавес, Карри, Де Бака, Лиа, Куэй и Рузвельт.

«Карловарский ирригационный район по-прежнему находится на половине своего нормального оросительного надела для этого времени года. Таким образом, в той степени, в которой это может помочь им немного приблизиться к нормальному распределению, было бы полезно».

Поскольку Нью-Мексико продолжает сталкиваться с экстремальными пожарами и засухой, существует вероятность того, что операции по посеву облаков станут постоянным элементом погодной системы штата, а не просто чрезвычайной мерой для текущего сезона.