Наличные или карты не допускаются: крупные супермаркеты США планируют принимать только биометрические платежи

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27 мая 2022, 16:01

Фото: pixabay.com

Крупные супермаркеты Америки намерены запретить оплату с использованием карт или наличных денег, вместо этого требуя, чтобы люди сканировали свои лица или отпечатки пальцев. Такой способ оплаты идеально вписывается в карточное распределение продуктов и выявления должников или людей, разыскиваемых полицией, пишет «naturalnews».

Платежный гигант Mastercard проложил путь для этой новой системы, запустив программу биометрических платежей для ритейлеров. Пользователи, проверяющие товары в кассе, должны будут сканировать свое лицо или ладонь, чтобы подтвердить подлинность платежа. Их биометрические данные затем могут быть сопоставлены с банковским счетом, хранящимся в файле, автоматически вычитая сумму покупки после подтверждения транзакции.

Представитель компании выступил в защиту новой системы, сказав: «Больше не нужно возиться с вашим телефоном или охотиться за кошельком, когда у вас полные руки. Надежная технология, которая использует ваше лицо или отпечаток пальца для разблокировки телефона, теперь может быть использована, чтобы помочь потребителям ускорить оформление заказа». (Связанные с: Mastercard развертывает платежную систему, которая использует технологию распознавания лиц.)

Программа оплаты биометрии была опробована в пяти филиалах сети супермаркетов St. Marche, все в бразильском штате Сан-Паулу. Mastercard сотрудничает с местным бразильским стартапом Payface, чтобы сделать систему реальностью. По данным нью-йоркской фирмы по оказанию финансовых услуг, планируется провести больше испытаний в Азии и на Ближнем Востоке - с целью глобального развертывания в конце 2022 года.

Президент Mastercard Cyber and Intelligence Solutions Аджай Бхалла сказал: «Наша цель с новой программой - сделать покупки отличным опытом как для потребителей, так и для продавцов, обеспечивая лучшее из безопасности и удобства. То, как мы платим, должно идти в ногу с тем, как мы живем, работаем и ведем бизнес, предлагая выбор потребителям с самым высоким уровнем безопасности».

Несмотря на свое предполагаемое удобство, биометрические платежи не лишены своих рисков - пишет Daily Expose.

«Все системы цифрового удостоверения личности и сбора данных уязвимы для нарушений безопасности. Из-за потенциального кибер-взлома взломы в будущем могут быть еще больше и поставить под угрозу целые системы», — говорится в сообщении консервативного издания. Они также ссылаются на взлом Equifax в 2017 году, когда были скомпрометированы личные данные более 150 миллионов человек в трех странах.

Помимо потенциальных нарушений безопасности, Daily Expose также сослался на возможное влияние алгоритмов и искусственного интеллекта на биометрические платежные системы.

«Рост искусственного интеллекта также означает, что по мере сбора данных из систем цифровой идентификации создаются алгоритмы, которые могут оказать серьезное влияние на людей. Эти системы ... не являются ни прозрачными в эксплуатации, ни ясными даже в отношении того, кто или что их строит, и для каких целей", - говорится в сообщении.

«Возможно, в будущем люди обнаружат, что у них больше нет потребительских вариантов, таких как недорогие банковские кредиты, из-за решений алгоритмов, работа которых непрозрачна для общественности».

Адвокат Сьюзи Майлз также предупредила о дополнительных рисках, связанных с использованием биометрии в качестве платежной системы.

«Mastercard сама признала проблемы с данными и безопасностью, которые приходят с использованием биометрии. Пароль может быть изменен, ваша улыбка и волна не могут. Если биометрические данные будут взломаны, то риск мошеннической деятельности может быть значительно выше, чем текущие способы оплаты», — сказала она Guardian.

Она также выразила опасение, что системы распознавания лиц будут собирать и хранить данные, которые могут быть использованы для мониторинга и отслеживания людей и неизбежно станет труднее защищать право людей на неприкосновенность частной жизни.