Древний крокодил, найденный в Перу, проливает новый свет на их происхождение

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26 мая 2022, 15:55

Фото: pixabay.com

Команда исследователей из Перуанского университета Каэтано Эредиа, работая с коллегами из США и Франции, обнаружила окаменелость доисторического крокодила в Перу.

Хотя есть два вида современных крокодилов, которые живут в океане, они являются преимущественно пресноводными обитающими существами. Эта особенность, как отмечают исследователи с этим новым усилием, затрудняет понимание эволюции существ от крокодилов, которые преимущественно жили в море в прошлом, пишет «phys.org».

Кроме того, предыдущие исследования показали, что крокодилы живут в юго-восточных частях Тихого океана в течение примерно 14 миллионов лет. В этой новой работе исследователи искали доказательства ранних крокодилов в западных частях Южной Америки, в частности, в Перу. И в рамках этих усилий они обнаружили частичные останки древнего крокодила.

Окаменелость крокодила (череп и челюсть) была обнаружена в бассейне Восточного Писко (в пустыне Сакако) в Перу в 2020 году. С тех пор исследователи изучают его атрибуты и характеристики и стремятся найти свое место в эволюционной истории крокодилов. Их тестирование показало, что окаменелость датируется примерно 7 миллионами лет назад. Они назвали его Sacacosuchus cordovai и пришли к выводу, что при жизни он был бы примерно четыре метра в длину.

Участок Сакако изучается в течение ряда лет: предыдущие открытия окаменелостей показали, что миллионы лет назад вся пустынная область была под водой. Обнаружение окаменелости крокодила в этом районе предполагает, что это было морское существо, находка, которая помогает проследить эволюцию крокодилов в Южной Америке.

Исследователи предполагают, что крокодилы добрались до Южной Америки, пересекая Атлантический океан. Оттуда некоторые, возможно, следовали по береговой линии, чтобы добраться до того, что сейчас является Перу.

Они также предполагают, что у таких морских крокодилов были длинные тонкие морды и что было два основных типа: один, который жил почти исключительно на рыбе, и другой, который имел более разнообразную диету.