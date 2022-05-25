Специальный представитель президента США по вопросам климата обратил особое внимание на загрязнение океанов

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25 мая 2022, 15:05

Фото: PilotOnline.com

Выступая на экономическом форуме в Давосе, Джон Керри, специальный представитель президента США по вопросам климата заявил, что ежегодно от загрязненного воздуха умирают около 15 млн человек, сообщает ТАСС.

Керри добавил, что нет «ни одной страны в мире, которая бы не ощущала влияние климатического кризиса» и обратил особое внимание на загрязнение океанов, так как «51% кислорода, которым мы дышим, поступает из океана».

Как и многие западные политики, Керри продвигает теорию, что изменение климата вызвано антропогенным влиянием человека. «Мы имеем дело с кризисом, и этот кризис создан людьми», - резюмировал он.

Всемирная метеорологическая организация в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе о состоянии климата планеты заявила, что концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла в 2021 году рекордной величины. Как отмечается в докладе, в 2020 году концентрация СО2 в атмосфере достигла в среднем 413,2 части на миллион, что составляет 149% от доиндустриального уровня.

При этом «данные из отдельных мест указывают на продолжение роста концентрации углекислого газа в 2021 и начале 2022 года». В частности, в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях в апреле 2021 года был зафиксирован уровень в 419,05, а в апреле нынешнего года - 420,23 части на миллион.

Новейшие работы американских ученых и написанные более 30 - 40 лет назад работы российских ученых из бывшего СССР говорят о том, что углекислый газ положительно влияет на рост и размножение растений. СО2 необходим природе для её развития и жизнедеятельности. Конечно, выбросы загрязняющих веществ вредны для здоровья, но они не влияют на масштабное изменение климата. Как бы нам не внушали свои псевдонаучные гипотезы американские и европейские правительства. Добавляя к этому углеродный след и налог на ископаемое топливо для собственного обогащения.