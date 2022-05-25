В Аргентине обнаружены мать и детеныш «драконов смерти» с девятиметровым размахом крыльев

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25 мая 2022, 13:55

Палеонтолог Леонардо Д. Ортис Давид стоит рядом с реконструкцией Танатосдракона

Исследователи из Аргентины обнаружили самый большой вид птерозавров, когда-либо найденный в Южной Америке. Названные палеонтологами «драконом смерти», две гигантские летающие рептилии были обнаружены в формации Плоттье, обнажении, расположенном в провинции Мендоса.

Танатосдракон является крупнейшим птерозавром, когда-либо найденным в Южной Америке. Метко названный «дракон смерти» птерозавр был летающей рептилией, которая жила рядом с динозаврами в меловом периоде, пишет издание «livescience.com».

Размах крыльев двух образцов имел размеры примерно 7 метров в ширину и 9 м в ширину соответственно. Исследователи подтвердили, что окаменелости принадлежат аждархидам, семейство птерозавров, живших в конце мелового периода (примерно от 146 до 66 миллионов лет назад).

«Аждархиды были известны своими очень большими черепами — иногда большими, чем их тела, — а также их гиперудлиненными шеями и короткими, прочными телами», — сказал Леонардо Д. Ортис Давид, ведущий автор нового исследования, описывающего огромных птерозавров, и генеральный координатор Аргентинской лаборатории и музея динозавров в Мендосе.

Ученые идентифицировали птерозавров как двух особей вида Thanatosdrakon amaru. Это единственный вид в роде, что в переводе с греческого означает «дракон смерти». Видовое название «амару» переводится как «летающий змей» с языка коренных кечуанов и относится к Амару, двуглавому божеству инков, сообщили авторы исследования.

Исследователи определили, что два птерозавра умерли в одно и то же время, и что один еще не был полностью выращен. Но ученые не могут точно сказать, представляют ли эти два животных часть семейной группы.

«В ископаемых останках нет никаких указаний на степень родительских отношений», — сказал Ортис Дэвид. «Тем не менее, можно подтвердить, что оба образца имеют разные размеры, и что меньший из них является молодым-субвзрослым, и что они были вместе, когда умерли более 86 миллионов лет назад».

Окаменелости в настоящее время хранятся в лаборатории и музее динозавров в Национальном университете Куйо в Мендосе. Выводы исследователей будут опубликованы в сентябрьском выпуске журнала Cretaceous Research за 2022 год.