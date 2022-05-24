Из накопителей БЦБК откачают ещё 70 тыс. куб. м вод, угрожающих Байкалу

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24 мая 2022, 12:48

Фото: pixabay.com

В Иркутской области, чтобы избежать утечки ядовитых отходов разного класса опасности в озеро Байкал из шламонакопителей бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) откачают 70 тыс. куб. м надшламовой воды. Федеральный экологический оператор (ФЭО) уже приступил к расконсервации и займется откачкой в ближайшие дни. Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Она отметила, что если в 2023 году начнется ликвидация отходов БЦБК, то откачки надшламовых вод в будущем больше не потребуется.

Трофимова также сообщила, что в 2023 году планируют возобновить расчистку русел рек в Слюдянском районе. Это сделают для того, чтобы не допустить утечки отходов БЦБК в Байкал вместе с селями, которые могут сойти.