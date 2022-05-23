Экологические итоги недели: В России огнём пройдено более 42 286 га; необходимо срочно остановить мировой пчелиный апокалипсис

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23 мая 2022, 11:15 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Начнем обзор с приятных новостей. На ушедшей неделе в Москву и другие области нашей необъятной родины прилетели соловьи. Теперь соловьиными трелями можно будет наслаждаться преимущественно по вечерам до середины июня. Также в Подмосковье в некоторых районах наблюдается массовый выход майских жуков на поверхность, что говорит о хорошей экологии и о том, что календарная весна подходит к концу. Ну а теперь о насущном. Минприроды предлагает ослабить нормы очистки сбросов в озеро Байкал. Пожароопасный сезон уже затронул 81 субъект Российской Федерации. Учёные бьют тревогу говоря, что мировой пчелиный апокалипсис уже начался.



По данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ на конец прошлой недели площади лесных территорий России, охваченные огнём, составляли более 42 286 га. В результате, режим ЧС был введен в 6 субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Республики Тыва, Хакасии, Красноярского края, в Белозерском, Каргапольском, Кетовском муниципальных образованиях Курганской области, и в Акшинском муниципальном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим был введён в 44 субъектах Российской Федерации.



Антирейтинг по площади, пройденной огнём, возглавляет Красноярский край – 39 пожаров на 15 048 га; за ним Иркутская область и Забайкальский край - 11 787 га и 8 204 га соответственно. Не обошёл пожар и заповедные территории, там пройдено огнём почти 500 га в Красноярском крае - ГПБЗ «Саяно-Шушенский», НП «Красноярские Столбы».



На ушедшей неделе Министерство природных ресурсов сделало очень странные телодвижения. Ведомство подготовило поправки к собственному же приказу, который контролирует чистоту вод Байкала и опубликовало документ для общественных обсуждений. Законные блюстители природы, предлагают ослабить нормативы, в данном случае — очистку сточных вод и канализации, сбрасываемой в озеро Байкал по содержанию железа в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз и адсорбируемых галогенорганических соединений — в 200 раз.



Комментируя идею ослабления нормативов, Минприроды заявило, что действующие значения серьезно завышены. По словам чиновников, в одних случаях концентрацию веществ невозможно точно измерить существующими приборами, в других — добиться нужного качества очистки.



При этом, в конце апреля этого года научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам поддержал предложения Сибирского отделения (СО) РАН по уменьшению сбросов в озеро Байкал.



Похоже, противостояние науки и министерства началось по двум причинам. Одна из возможных – это запланированная уборка опасных хвостохранилищ целлюлозного комбината в 2023 году. Чтобы контролировать, что в озеро не попадают элементы, которые должны будут изъять при рекультивации, Сибирское РАН предлагает расширить перечень мониторинга проб байкальской воды на ряд элементов, которые содержатся в накопленных отходах комбината. В этом списке 18 компонентов хлорорганической группы, в числе которых хлорат анион, пентахлорфенол, дихлорметан, гексахлорбензол, тетрахлорметан и другие соединения.

Второе возможное разногласие – это туристическое строительство на берегах озера. И, действительно, канализацию и другие сточные воды придется куда-то сбрасывать. А значит их необходимо очищать, а это снижает рентабельность бизнеса.



Под заголовками на тему — почему вымирают пчёлы или как остановить пчелиный апокалипсис — прошла третья декада мая. Проблема не нова и существует уже давно, но вот процент вымирания за зиму популяции пчёл в некоторых странах достиг более 15%. А в 2019 году, в отдельных регионах фиксировали вымирание всех пчелиных семей.



Ученые подсчитали, что 75% всех продкультур на планете зависят от опыления насекомыми. Пчёлы гибнут от разных факторов, но самое страшное, что такого глобального вымирания этой популяции не наблюдалось никогда ранее.



Пчелы — главные опылители соцветий фруктовых деревьев, ягод, злаков. Если растения не опыляются и не плодоносят — люди останутся без фруктов. То есть речь идет о продовольственной безопасности и возможном массовом голоде, который может охватить значительную часть из восьми миллиардов населения планеты.



Темпы ежегодного вымирания пчёл достигают 20% популяции. Если он сохранится, то к 2035 году эти трудолюбивые опылители практически всех видов фруктовых культур и цветов исчезнут полностью. Ученые отмечают смертность пчёл от паразита Varrora destructor – 29%. Гибель от пестицидов —18%; от деградации среды обитания – 12%; от изменения климата - 10%; из-за сельскохозяйственных вредителей - 7%.



Ученые во всём мире сходятся в едином мнении, что человечеству срочно необходимо отказаться от использования в сельском хозяйстве химикатов и разного рода пестицидов. Вместо заборов создавать живые изгороди, так как человек стремительно наступает на ареалы обитания пчелиных семей, ну и конечно искать способы лечения этих незаменимых для опыления насекомых от различных паразитов.



