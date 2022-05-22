Вирусы уничтожают фитопланктон в океане, к чему это может привести?

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22 мая 2022, 16:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Западные учёные продолжают проталкивать свою идею (в основном надуманную) углеродной повестки, влияющей на глобальное изменение климата. Однако, они столкнулись с ситуацией, когда углеродный след создаёт вполне себе природное явление. И это связано с цветением фитопланктона и с обнаруженными проблемами его массовой гибели. Виной всему смертоносные вирусы. В пику западным учёным, российские считают, что воздействие этих микроорганизмов на фауну океана – поддерживает биоразнообразие. Если рассуждать здраво, вирусы убийцы не в состоянии уничтожить всё живое на Земле и на то есть своя причина.

Диатомовые водоросли, кокколитофоры, водоросли и другие формы фитопланктона – это плавающие, растительноподобные организмы, которые впитывают солнечный свет, поглощают питательные вещества и создают свою собственную пищу (энергию). Ученые из НАСА считают, что влияние смертельных вирусов на фитопланктон было продемонстрировано недавними исследованиями, которые использовали спутниковые и океанские данные для измерения полного жизненного цикла большого цветения Emiliania huxleyi, распространенного вида одноклеточного кокколитофора.

Фитопланктон для океана примерно то же самое, что травы и почвенный покров для суши. Это первичные производители, основной источник пищи для других форм жизни и основной рециркулятор углерода для морской среды. Он растёт постоянно и практически везде, где есть открытые, освещенные солнцем участки океана. Когда условия для его развития оптимальные или хотя бы достаточные (говорим о сочетании питательных веществ, солнечного света и температуры воды), рост этих микроскопических клеток может привести к развитию чешуек, которые видны из космоса. Их цветение продолжается от нескольких дней до нескольких недель. Но есть факторы, которые приводят к гибели этих плавающих масс микроскопических организмов, иногда в этом виноваты вирусы.



Исследования выявили, «что большие цветы (скопления фитопланктона) могут коллапсировать в течение короткого периода в несколько дней в результате вирусной инфекции». Илан Корен сотрудник Института науки Вейцмана сказал: «Экологические и климатические последствия таких явлений огромны». Это связано с тем, что фитопланктон играет важную роль в круговороте углекислого газа в атмосфере и в океанической экосистеме.

Наблюдения велись Аква спутником НАСА, показывающим цветение кокколитофора, изученное Кореном и его коллегами. Верхнее левое изображение было сделано 21 июня 2012 года, когда цветение процветало, а верхнее правое изображение было сделано 2 июля 2012 года, когда цветение исчезло.

Изображения внизу показывают концентрации хлорофилла в те дни, полученные MODIS. Хлорофилл является светособирающим пигментом, используемым фитопланктоном для проведения фотосинтеза, и позволяет ученым составить карту количества и местоположения планктона.

Снимок NASA был сделан прибором MODIS на борту космического спутника Aqua

На участке Северной Атлантики между Гренландией и Исландией исследователи обнаружили, что физические факторы, которые, как известно, влияют на динамику цветения, такие как температура воды и соленость, были относительно стабильными во всей области цветения. «Поэтому в таких пятнах любое наблюдаемое изменение может быть отнесено к биологии», — сказал Корен.

Исследователи решили узнать, какие биологические факторы были в действии. Известно, что недостаточное количество питательных веществ и воздействие хищников истощают цветение. Однако, было обнаружено, что образцы океанской воды содержат высокие уровни вируса Emiliania huxleyi, который заражает клетки этого вида кокколитофора.

Ученые считают, что именно вирус был ответственен за коллапс большого цветения кокколитофора в Северной Атлантике. Вирусы считаются наиболее многочисленными членами многих водных биоценозов, которые в подходящих условиях способны очень быстро распространятся, причем их размножение всегда связано с гибелью клеток-хозяев. Поскольку вирусы не способны активно искать хозяев, вероятности заражения клеток определяются простыми законами, чем многочисленнее те или иные организмы, тем выше вероятность их заражения. Отсюда следует, что главными жертвами вирусов в море должны быть бактерии и фитопланктон.

«Есть веские доказательства того, что исчезновение цветения может быть вызвано вирусами», — сказал эколог фитопланктона Майк Беренфельд из Университета штата Орегон. «Тем не менее, я думаю, что еще предстоит проделать большую работу с точки зрения понимания того, насколько это распространено на глобальной основе», - резюмировал свою мысль он.

Североатлантическое цветение 2012 года охватило почти 100 километров и произвело около 24 000 тонн органического углерода. По сей день остается неясным, был ли углерод переработан обратно в атмосферу или он подвергся процессу, который помог ему опуститься на дно океана. Внимательное изучение фитопланктона поможет дать ответы ученым и лучше понять точные экологические и климатические последствия – считают западные алармисты. Многие из них прогнозируют, что сокращение количества фитопланктона в Мировом океане может привести к ряду серьезных последствий, которые могут кардинально изменить состояние биосферы в целом.

Бесспорно, фитопланктон лежит в основе всех пищевых цепей в океане – ведь им питается зоопланктон, который в свою очередь служит пищей для рыб, поедаемых более крупными хищными рыбами и морскими млекопитающими. Понятно, что сокращение численности фитопланктона разрушит все эти пищевые цепи. Уменьшение количества фитопланктона приведет к тому, что океан станет поглощать меньше углекислого газа, а значит, увеличится его содержание в атмосфере.

Рассматриваемые нами исследования указывают на то, что человек далеко не всегда является источником увеличения выбросов углекислого газа в земную атмосферу. На этот раз причиной тому стали морские вирусы – убийцы, которые способны заражать практически все виды фитопланктона и могут приводить к ежедневной гибели от 10% популяции и более.

Стоит указать на прагматичность воззрений на углеродную повестку российской науки. Например, наш учёный и эколог Максим Яковенко выдвинул другую гипотезу. Она заключается в том, что морские вирусы контролируют биоразнообразие океана не позволяя доминировать одному виду над другими и даже участвуют в формировании глобального климата. И, позвольте заметить, в этом суждении нем места никакому алармизму – только здравый подход к оценке проблемы, которая позволяет решить так называемый парадокс Хатчинсона: «каким образом в системе с малым числом необходимых для выживания ресурсов стабильно сосуществует большое число различных видов фитопланктона, ведь теоретически должен был бы остаться лишь один, наиболее конкурентоспособный вид».

Совершено очевидно, что имеющий преимущества перед другими и начавший быстро размножаться вид, становится особенно восприимчивым к вирусной инфекции, которая и ограничивает его численность. Таким образом в природе поддерживается оптимальный баланс, способствующий развитию биоразнообразия, которое является базисом для эволюции.

Морские вирусы на сегодняшний день очень плохо изучены, специалисты и целые научные лаборатории только начинают оценивать их влияние на морские экосистемы и пищевые цепи океана и даже определяя их роль в изменении морских течений и изменения климата. Но, наши зачаточные знания о нём не означают, что этот микроорганизм возник только что.

Вообще, говоря, по существу, стоит отметить, что жизнь на Земле начиналась с вирусов и бактерий. Ученые до сих пор спорят и толком не знают, что было первым – вирусы или клетки, на которых они паразитируют.

Версий о природе их появления на нашей планете много, не будем в них углубляться. Но, одно очевидно, что, если сейчас, завтра или в ближайшем будущем какой-то смертоносный вирус или их группа уничтожит макромир – это не будет означать гибель всего живого на Земле. Эволюция вновь сыграет свою созидательную роль.