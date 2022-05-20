Начиная с октября прошлого года в Англии фиксируют крупные выбросы мертвых крабов, омаров и других морских обитателей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 мая 2022, 15:34

Фото: pixabay.com

Крупные выбросы мертвых крабов, омаров и других морских обитателей регистрируют на северо-восточном побережье Англии начиная с октября 2021 года. Более 200 обеспокоенных рыбаков и активистов, многие из которых представляли природоохранные и экологические кампании, вышли на митинг на берегу и скандировали «Остановите осадок» и пели песни протеста, сообщает «Тhe guardian».

Правительственное расследование в феврале исключило дноуглубительные работы в качестве причины массовой гибели и пришло к выводу, что естественное цветение водорослей было наиболее вероятным виновником. Тем не менее, рыбаки отвергли это объяснение, обвинив в сбросе загрязненных отложений, и требуют возобновления расследования.

«Эмоции очень высоки», - сказала Салли Банс, спасатель морских млекопитающих, одна из сотен, поддерживающих протест с берега в Южном Гаре.

«Эти рыбаки не имели дохода в течение восьми месяцев, и они не получают никакой помощи от кого-либо. Фермеры получают компенсацию за птичий грипп или погодные катаклизмы... Рыбаки ничего не получили.

«У нас все еще есть крабы и омары, вымываемые мертвыми на пляжах тысячами. У нас есть детеныши тюленей, которые умирают от голода». Мы сталкиваемся с огромной экологической катастрофой.

«Это вызывает глубокую озабоченность. Показатели вылова снизились; в скальных бассейнах нет жизни; есть мертвые и умирающие морские животные».

Активисты говорят, что вина за гибель лежит на 250 000 тонн выкопанных отложений, которые были сброшены в двух с половиной милях от берега.

Компания PD Ports, которая управляет лиманом, заявила, что разделяет обеспокоенность по поводу большого количества мертвых ракообразных вдоль береговой линии. Пресс-секретарь сказал, что, поскольку они являются статутным портовым органом, «мы обязаны по закону регулярно углублять реку, чтобы обеспечить безопасное судоходство и обслуживание 12-мильного участка реки в пределах нашей юрисдикции.