Ученые из США вырастили капусту в лунном грунте

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20 мая 2022, 09:10

Фото: pixabay.com

Первый случай выращивания растений в почве другого небесного тела состоялся. Американские специалисты высадили в лунный грунт семена капусты, которые взошли, сообщает «Метеовести».

Для эксперимента Флоридским ученым было предоставлено 12 грамм реголита, представляющие собой образцы грунта, которые были собраны астронавтами во время четырех миссий на Луну. Образцы собраны из разных мест и смешаны. В них высадили растение резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana) – небольшое цветковое растение семейства капустных.

Из-за небольшого количества лунного грунта, семена сажали в емкости величиной с наперсток с добавлением воды и питательных веществ. В результате практически все семена взошли и дали ростки.

Необычным наблюдением специалистов было то, что семена в реголите всходили значительно медленнее, и развивались очень неспешно, что свидетельствовало о стрессе испытываемым земными растениями. Что позволило сделать вывод о том, что пока лунные плантации невозможны и нужно выработать технику выращивания растений в лунном грунте.

Ну, а в перспективе, астронавтов будущего ждут лунные плантации огурцов и помидор и всяческой другой закуски на лунной станции.