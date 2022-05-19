Несмотря на многолетнюю засуху, Калифорния отказалась строить завод по опреснению воды

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 мая 2022, 12:11

Фото: pixabay.com

Калифорнийские регуляторы отказываются от опреснительной установки воды, которая обеспечит чистую питьевую воду для граждан. Дело в том, что прибрежная комиссия (CCC) единогласно проголосовала за отклонение проекта, пишет «pollution.news».

Если бы план был реализован, это привело бы к строительству большой опреснительной установки в низменной прибрежной зоне Хантингтон-Бич, расположенной примерно в 30 милях к югу от Лос-Анджелеса. «Завод был разработан для преобразования воды Тихого океана в 189,3 миллиона литров питьевой воды в день», — сообщает Reuters.

«Этого достаточно для 400 000 человек, но завод будет использовать процесс, который, по словам штатных экспертов комиссии, опустошит морскую жизнь и подвергнет завод будущему риску повышения уровня моря, производя при этом дорогую воду, слишком дорогостоящую для потребителей с низким доходом».

Экологи уже давно выступают против опреснения, утверждая, что технология вредит жизни в океане и стоит больших денег. Они также говорят, что рециркуляция воды в любом случае сделала бы ее устаревшей.

«Калифорния продолжает сталкиваться с суровой засухой, конца которой не видно», — сказал представитель проекта Посейдон в своем заявлении. «Мы твердо верим, что этот проект опреснения создал бы устойчивый, засухоустойчивый источник воды».

«У нас есть острая потребность в большем количестве воды, но мы должны сделать это правильно», - сказала Эффи Тернбулл-Сандерс, одна из четырех членов комиссии.

Другие проекты опреснения, выполненные правильно, говорит комиссар, все еще могут получить положительное голосование в будущем. Посейдон, однако, не соответствует их стандартам и был заблокирован единогласно.