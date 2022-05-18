Ученые провели сравнение между выращиванием потомства двумя родителями и суммой вклада самцов и самок в одиночное воспитание

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 мая 2022, 14:12

Фото: pixabay.com

Исследователи Эдинбургского университета Великобритании решили устранить этот фундаментальный пробел в эволюционном понимании двуродительской заботы, используя экспериментальный лабораторный подход. Они сравнивали поведение родителей и производительность потомства, когда два родителя работали вместе (двухродительское) и когда они работали отдельно (однородительское) выкармливание.

Они провели прямое сравнение между выращиванием со стороны родителей и суммой вклада самцов и самок в однородительское воспитание, сохранив постоянным количество ресурсов и количество потомства (т.е. потенциальную рабочую нагрузку) на одного родителя.

Для своего эксперимента ученые взяли вид Nicrophorus vespilloides (жук-погребец), так как у этого вида встречается как двуродительское, так и одиночное отдельно мужское и женское воспитание и защита потомства. Также выбор вида был основан на том, что эти жуки размножаются на тушах мелких позвоночных, которые являются единственным источником пищи для родителей и развивающихся личинок, что позволило сохранить неизменность ресурсов как для родителей одиночек, так и для пар.

Они провели поведенческие наблюдения, чтобы сравнить объем ухода, который родители мужского и женского пола оказывали своему потомству в двухродительских методах выхаживания.

В эксперименте использовали линейные модели (оценивались - средняя масса личинок при рассеивании, изменении родительской массы и продолжительность жизни родителя после размножения).

Расчёт суммы мужских и женских вкладов был произведён по следующим переменным: объем прямого и косвенного ухода, продолжительность ухода, массовое изменение каждого родителя, размер расплода при расселении и количестве потомства, дожившего до зрелого возраста.

В результате самки набирали больше массы, а самцы набирали меньшую массу, когда два родителя работали вместе, по сравнению с тем, когда они работали отдельно.

При этом, личинки, выращенные родителями, которые работали вместе, были крупнее в конце периода родительской опеки, чем личинки, выращенные родителями, которые работали в одиночку.

В дополнение к более высокой личиночной массе, потомство, выращенное обоими родителями, имело более высокую выживаемость до зрелого возраста, чем потомство, воспитанное одним родителем.

В целом, исследование показывает, что потомство лучше себя чувствует в выводках с двумя родителями несмотря на то, что один из родителей обеспечивает меньший уход (в данном случае самец). Эти результаты противоречат предположению, что сексуальный конфликт между родителями снижает приспособленность потомства, заставляя родителей удерживать родительские инвестиции (для будущего размножения).

Эти синергетические преимущества ухода за потомством были очевидны до независимости потомства (т.е. личиночной массы) и сохранялись после независимости (т.е. выживания до взрослой жизни). Масса личинки на стадии рассеивания является критически важным компонентом приспособленности у этого вида.

Таким образом, полученные результаты могут дать ценную информацию об условиях, которые могут способствовать эволюции двуродительской опеки.

И все же вопрос остался, почему при доказанном благоприятном для потомства двуродительском уходе в природе большинство являются однородителями?

Читать полностью: «Увеличивает ли двуродительская забота шанс на выживание потомства»