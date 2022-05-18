Первый экосветофор в Москве будет определять качество воздуха около пешеходного перехода

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18 мая 2022, 08:53

Фото: pixabay.com

Основная функция умного экосфетофора, что он запрограммирован таким образом, что при превышении вредных выбросов рядом с ним, он сам автоматически включает фазу для перехода пешеходов, сообщает ТАСС.

В итоге пешеходы меньше стоят на переходе и быстрее переходят дорогу. При этом водители не страдают: умный светофор адаптируется под каждую ситуацию и не создает помех, - говорится в публикации, столичного департамента транспорта.

Запуск электробусов, замена парка подвижного состава, ограничение на въезд грузовиков сделали воздух в Москве чище, теперь идут тесты экосветофоров.