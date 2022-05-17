Климатическая геоинженерия опасна и должна регулироваться

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17 мая 2022, 15:26

Фото: pixabay.com

Страны должны срочно договориться о способе контроля и регулирования попыток геоинженерии климата и рассмотреть вопрос о том, следует ли устанавливать мораторий на такие усилия. Паскаль Лами, нынешний президент Парижского форума мира, сказал, что правительства все чаще изучают возможности геоинженерии, поскольку усилия по сокращению выбросов парниковых газов не приводят к запланированным результатам, да и соблюдаются в большинстве случаев исключительно на бумаге, пишет издание «Тhe guardian».

В настоящее время мало что может остановить правительство, экспериментирующее с геоинженерией. «Должны быть способы остановить страны от того, чтобы делать это в одиночку», — сказал Лами. «Мы должны рассмотреть все варианты, включая мораторий».

Вероятность того, что отдельный миллиардер, такой как Илон Маск или Билл Гейтс, попытается геоинженерировать климат без участия правительства, все еще мала, но существует. «Я не думаю, что это опасно. Я думаю, что Илону Маску понадобятся какие-то полномочия от правительств», — сказал он.

«Я не думаю, что он мог бы попытаться сделать это в одиночку. Вам нужно разрешение правительства, чтобы отправить ракету, даже».

Геоинженерия будет включать в себя попытку изменить температуру или климат на Земле с помощью таких методов, как отбеливание облаков или введение частиц серы в атмосферу, чтобы отразить больше солнечного света, или распространение железа в океане для поглощения углекислого газа. Также были предложены такие идеи, как запуск гигантского солнцезащитного козырька в космос, наряду с более прозаическими вариантами, включая покраску крыш в белый цвет.

Ни одна из этих возможностей еще не была опробована, и некоторые из них могут быть опасными: например, распыление серы может привести к подкислению морей, отбеливание облаков может изменить характер осадков, а отклонение солнечных лучей может привести к неурожаю.

Если температура Земли постоянно превышает 1,5 ° C, последуют резкие и в некоторых случаях необратимые изменения климата, включая таяние ледяных шапок, наводнения, засухи, волны тепла и повышение уровня моря.

Хотя про море, вопрос спорный, гипотеза о повышении уровня имеет массу недостатков и спорных моментов, так же как антропогенное влияние человека на изменение климата (ред. «АН»).

Лами сказал, что наука, стоящая за геоинженерией, требует тщательного изучения, но его беспокойство направлено на то, как любые такие попытки будут регулироваться на международном уровне. Некоторые формы манипулирования погодой уже были опробованы: например, в Китае используется засев облаков для провоцирования осадков.