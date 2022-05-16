В Якутии создадут лесопитомник на 10 млн сеянцев для восстановления лесов

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16 мая 2022, 11:46

Фото: pixabay.com

Экологический проект, направленный на восстановление и сохранение лесов, намерен реализовать новый резидент территории опережающего развития «Якутия».

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики компания «Растим лес Якутии» привлечет 300 млн рублей инвестиций, которые будут направлены на создание тепличного хозяйства площадью 2,5 га, - сообщает ТАСС.

Отмечается, что современное оборудование теплиц позволит наладить производство сеянцев с закрытой корневой системой, которые дают возможность создавать лесные культуры в течение всего вегетационного периода, а не только весной и осенью. Cеянцы выращивают в специальных горшках-контейнерах, что обеспечивает 90-процентную приживаемость при дальнейшей пересадке.

Напоминаем, что в 2021 году в России сгорело более 18 миллионов гектаров леса. Почти 8,5 из них — в Якутии. Дым от пожаров дошёл до Урала, Хакасии, Ямала, Забайкальского края, Иркутской области, Югры, Сахалина и других субъектов Российской Федерации, а также до северо-востока Казахстана и Аляски.