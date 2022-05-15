Увеличение углекислого газа в атмосфере положительно влияет на количество цветов в тропических лесах

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15 мая 2022, 14:49

Фото: pixabay.com

Растения любят СО2, а изменение климата связано с более цветистыми лесами в тропиках. Новое исследование ученого из Университета штата Флорида выявило удивительную связь между растущим атмосферным углекислым газом и цветением цветов в отдаленном тропическом лесу, пишет «wattsupwiththat.соm».

Исследователи из бывшего СССР, изучающие богатые тропические леса панамского острова Барро Колорадо, обнаружили, что повышение темпов углекислого газа подготовило почву для многолетнего увеличения общего производства цветов.

Результаты были изложены в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology.

«Это действительно замечательно», — сказала доцент географии Стефани По, которая возглавляла исследование. «За последние несколько десятилетий мы наблюдали потепление температуры и увеличение углекислого газа, и наше исследование показало, что этот тропический лес отреагировал на это увеличение, производя больше цветов».

Для этого исследования ученые оценили запись растительного материала, собранного и заархивированного на острове за 28 лет. Затем они изучили, как множество климатических факторов — температура, осадки, свет и углекислый газ — по-видимому, влияют на годовую активность цветения и продолжительность цветения различных видов, присутствующих в лесу.

«То, что мы смогли сделать в этой статье, — это спросить, почему активность цветов увеличивается в долгосрочной перспективе. Мы обнаружили, что атмосферный углекислый газ явно оказал наибольшее влияние на увеличение цветов».

Растения преобразуют атмосферный углекислый газ в энергию в виде сахаров, которые они могут использовать для питания любого количества жизненно важных жизненных процессов. По мере того, как в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа, растения имеют возможность производить изобилие новой энергии.

Резкий, долгосрочный рост цветения указывает на то, что леса острова Барро Колорадо выделяют эти набухающие запасы энергии для повышения репродуктивной активности.

Однако, в то время как некоторые виды продолжали демонстрировать повышенные темпы цветочной активности в ответ на более высокие концентрации углекислого газа, другие, такие как некоторые деревья и лианы, показали более стабильное цветение в последние годы.

«Тропические виды, как правило, могут быть более чувствительными, чем мы ожидали, но не все виды реагируют одинаково. Для некоторых видов реакция на увеличение углекислого газа, похоже, достигла потолка. Это те тенденции, которые мы можем идентифицировать только с долгосрочными записями, подобными той, которая используется в наших исследованиях».

Но по мере того, как концентрации углекислого газа в атмосфере продолжают расти — и по мере того, как глобальный климат меняется соответствующим образом — темпераментные тропические леса могут продолжать испытывать новые и удивительные экологические сдвиги.

Цветение уменьшилось за последнее десятилетие для лиан и пологовых деревьев, в то время как цветение средних деревьев и кустарниковых видов продолжало увеличиваться с ростом CO2. Увеличение цветения сопровождалось удлинением продолжительности цветения полога и срединных деревьев. Подлесковые деревья не показали увеличения цветения, но показали увеличение продолжительности. Учитывая, что атмосферный СО2 вероятно, будет продолжать расти в течение следующего столетия, долгосрочное увеличение цветущей активности может сохраняться в некоторых формах роста, пока не будет остановлено ограничением питательных веществ или изменением климата из-за повышения температуры, увеличения частоты засух или увеличения облачности и уменьшения инсоляции.