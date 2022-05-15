Рядом с природным памятником и дачными участками Приморья планируется добывать строительное сырье

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15 мая 2022, 13:07

Фото: pixabay.com

Жители и садоводы Приморья выступают против разработки Кипарисовского карьера в Надеждинском районе и просят остановить разработку открытого типа. Об этом сообщает «НИА Экология».

В минувшем году жителям и активистам удалось отстоять свою гражданскую позицию и отменить начавшиеся работы. Тогда по проекту на этом участке планировали добычу угля, что естественно повлияло бы на экологию и привело к загрязнению местной реки и воздуха и соответственно к качеству жизни и ухудшению здоровья населения. Люди категорически не желали жить в грязи и пыли.

Однако сейчас разработку планируют возобновить. Теперь вместо каменного угля будут добывать кварцевый песчаник. Как пояснил в своем Telegram-канале глава Приморского края Олег Кожемяко, это уникальный для региона материал. Он поможет выпускать качественные строительные смеси и повысить темпы жилищного строительства на Дальнем Востоке, что в результате снизит цены на жилье.

Будущий карьер расположится между садовыми участками и геологическим разрезом Кипарисовский, который является природным памятником.

Основная опасность для здоровья при добычи кварцевого песчаника состоит в проникновение частиц пыли диоксида кремния в легкие, что вызывает серьезные заболевания переходящие в хронические вплоть до рака.