Загрязнение воздуха твердыми частицами влияет на частоту ураганов?

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15 мая 2022, 12:33

Фото: pixabay.com

Смог от заводов и автомобилей привел к большему количеству штормов в Атлантическом океане, но меньшему количеству в Тихом океане. Новое исследование объясняет, почему, об этом пишет «Nytimes.com».

Глобальное потепление может повлиять на ураганы, отчасти потому, что более теплый океан обеспечивает больше энергии для их питания. Но это не единственный фактор: новое исследование подтверждает, что для частоты ураганов имеют последствия загрязнения воздуха твердыми частицами.

За последние четыре десятилетия, как показывают новые исследования, снижение загрязнения в виде крошечных аэрозольных частиц от транспорта, производства энергии и промышленности в Северной Америке и Европе было причиной увеличения числа ураганов и других тропических циклонов в Северной Атлантике.

За тот же период увеличение загрязнения от растущих экономик Индии и Китая имело противоположный эффект, уменьшив активность ураганов в западной и северной части Тихого океана, показало исследование.

Растущий объем исследований показал связь между тропическими циклонами и глобальным потеплением, которое является результатом выбросов углекислого газа и других парниковых газов. Например, в исследовании 2020 года использовались данные наблюдений, чтобы показать, что ураганы стали сильнее и разрушительнее с 1980-х годов, когда мир нагрелся, а океаны поглотили больше тепла.

В новом исследовании рассматривались цифры, а не сила этих видов штормов.

В последние десятилетия аэрозольное загрязнение сократилось, возможно, на целых 50 процентов, в Северной Америке и Европе в результате законов и правил, которые сокращают выбросы из таких источников, как транспортные средства и электростанции. Сезоны ураганов в Северной Атлантике примерно за тот же период были более активными, с большим количеством штормов, чем в предыдущие десятилетия.

В Северной Атлантике, как обнаружил доктор Мураками, снижение аэрозолей привело к потеплению, которое оказало два воздействия на тропические циклоны. Во-первых, меньшее загрязнение привело к большему потеплению океана, что означало, что было больше энергии для формирования штормов.

Снижение загрязнения также привело к потеплению суши, а совокупное потепление повлияло на атмосферную циркуляцию, ослабив ветры в верхних слоях атмосферы. Это, в свою очередь, привело к меньшему сдвигу ветра, изменениям скорости и направления ветра, которые могут повлиять на развитие циклонических штормов. Меньший сдвиг ветра означал, что штормы формировались более легко.

Моделирование доктора Мураками показало другой механизм, работающий в Тихом океане. Там, как он обнаружил, увеличение аэрозольного загрязнения, в основном из Китая и Индии, привело к охлаждению поверхности суши. Это уменьшило разницу температур между сушей и океаном, ослабив муссонные ветры, которые там развиваются. Это, в свою очередь, привело к меньшему количеству тропических циклонов, включая тайфуны, тихоокеанский эквивалент ураганов.

Д-р Мураками сказал, что его работа указывает на трудности, с которыми столкнутся эти правительства, когда они будут двигаться к сокращению загрязнения, поскольку это, скорее всего, приведет к увеличению числа штормов.