Алмазная промышленность оказалась под угрозой из-за санкций против России

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14 мая 2022, 15:57

Фото: pixabay.com

Ограничения США в отношении российского гиганта по добыче алмазов вызывают панику во всей отрасли. Трейдеры охотятся за обходными путями, чтобы продолжать использовать один из основных источников драгоценных камней в мире, пишет издание «Блумберг».

Санкций против крупнейшего в мире российского производителя алмазов «Алросы» разрушают миллиардную торговлю, которая охватывает торговые дома в Антверпене, полировочные центры драгоценных камней в Индии до сверкающих дизайнерских ювелирных магазинов Нью-Йорка.

Российский горнодобывающий гигант поставляет около трети мировых драгоценных камней-сырцов, а санкции США вызывали настоящую панику в отрасли.

Аналитики считают, что потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе опустошит отрасль, поставив под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и ударив по крупным торговым центрам по всему миру.

Добыча алмазов не похожа на добычу нефти газа, где какая-то другая страна может увеличить добычу, в случае перебоев или санкций, чтобы восполнить дефицит. В других местах за один день откуда не возьмись не появляются новые шахты и разработки месторождений. Поэтому проблема очень серьезная.

Сейчас с начала марта цена небольшого необработанного алмаза, который в конечном итоге будет сгруппирован вокруг камня пасьянса в обручальном кольце, уже выросла примерно на 20%.