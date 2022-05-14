Компьютер год проработал без сбоев на фотосинтезе сине-зеленых водорослей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 мая 2022, 14:15

Фото: pixabay.com

Сине-зеленые водоросли, погруженные в контейнер, непрерывно питали компьютер в течение года с помощью фотосинтеза, сообщает «newscientist.com».

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые из Кембриджского университета поселили цианобактерий (сине-зеленые водоросли), которые производят кислород посредством фотосинтеза при воздействии солнечного света в прозрачный резервуар, поставили их на подоконник и добавили алюминиевый элемент питания размером с батарейку АА.

Устройство было размещено на подоконнике в доме члена команды Паоло Бомбелли во время локдауна covid-19 в 2021 году и оставалось там с февраля по август. Оно обеспечивало непрерывный ток через свой анод и катод, которым управлял микропроцессор Arm.

В течение шести месяцев эксперимента не было перебоев в подаче электроэнергии, и в течение шести месяцев с момента его окончания цианобактерии продолжали вырабатывать энергию.

Есть две потенциальные идеи для источника силы. Либо цианобактерии сами производят электроны, что создает ток, либо они создают условия, в которых алюминиевый анод в контейнере подвергается коррозии в химической реакции, которая производит электроны. Поскольку эксперимент проходил без какого-либо значительного разрушения анода, исследователи считают, что цианобактерии производят основную часть тока.

Если развить технологию, в будущем так можно было бы заряжать мобильные телефоны и небольшую электронику. В добавок — это ещё и красиво.