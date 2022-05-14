В эти выходные нас ждет кроваво-красная Луна и затмение

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14 мая 2022, 10:37

Фото: pixabay.com

Полное лунное затмение украсит ночное небо в эти выходные, но увидеть во всех красках это смогут жители по всей Северной и Южной Америке. Если позволит погода, то частичные этапы затмения будут видны по всей Африке, Европе и Ближнему Востоку. Останутся в стороне: Аляска, Азия и Австралия.

Небесное действие разворачивается в ночь с воскресенья на раннее утро понедельника, когда луна купается в отраженных красных и оранжевых оттенках закатов и восходов солнца Земли в течение примерно полутора часов, одной из самых длинных совокупностей десятилетия. Это будет первая так называемая кровавая луна за этот год, пишет phys.org.

Полное затмение происходит, когда Земля проходит непосредственно между Луной и Солнцем и отбрасывает тень на нашего постоянного, космического спутника.

В ноябре произойдет еще одно длительное полное лунное затмение, и Африке и Европе снова повезет, но не Америке. Затем следующий не раньше 2025 года.