Морской лед может контролировать стабильность антарктического ледяного щита

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13 мая 2022, 13:08

Фото: Фрейзер Кристи, phys.org

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что плавающие шельфовые ледники, которые огибают восточную часть Антарктического полуострова, сильно изменились за последние 20 лет, сообщает «phys.org».

Шельфовые ледники — плавающие участки льда, которые прикреплены к наземным ледяным щитам, — служат ограничительным природным барьером против неконтролируемого выброса внутреннего льда в океан.

В этом столетии высокие температуры на восточной части Антарктического полуострова привели к катастрофическому обрушению шельфовых ледников Ларсена А и В в 1995 и 2002 годах соответственно.

По мнению исследователей эти события приведут к тому, что в конечном итоге ускорит вклад Антарктического полуострова в повышение уровня моря.

Здесь стоит отметить, что не все ученые склоняются к теории повышения уровня моря за счет таяния ледников. Идут активные дебаты за и против этой гипотезы, многие российские специалисты в корне не согласны с этим, как и с антропогенным влиянием человека на изменение климата.

Кембриджские специалисты выясняют, как именно морской лед вокруг Антарктиды будет развиваться в ответ на изменение климата и, следовательно, влиять на повышение уровня моря, причем некоторые модели прогнозируют полномасштабную потерю морского льда в Южном океане, в то время как другие предсказывают прирост морского льда.

Международная группа исследователей из университетов Кембриджа и Ньюкасла в Великобритании и Университета Кентербери в Новой Зеландии использовала комбинацию исторических спутниковых измерений, а также записей океана и атмосферы, чтобы получить самое подробное представление о том, как меняются ледовые условия вдоль 1 400-километрового восточного Антарктического полуострова.

Новое исследование, показало, что ледяной щит восточного Антарктического полуострова вырос в некоторых районах за последние 20 лет из-за изменения характера ветра и морского льда. Неизвестно, как именно морской лед вокруг Антарктиды будет продолжать развиваться в ответ на изменение климата, или какое влияние это окажет на ледяной щит восточного Антарктического полуострова.

Было обнаружено, что 85% периметра шельфового ледника в этой части Антарктиды продвинулось с начала 2000-х годов, в отличие от обширного отступления предыдущих двух десятилетий. Прогресс связан с десятилетними изменениями в атмосферной циркуляции, которые привели к тому, что ветер выносит больше морского льда на побережье.

«Мы обнаружили, что изменение морского льда может либо защитить, либо привести в движение отел айсбергов с больших антарктических шельфовых ледников, — сказал доктор Фрейзер Кристи из Кембриджского института полярных исследований Скотта (SPRI), ведущий автор статьи. — Независимо от того, как морской лед вокруг Антарктиды изменяется в условиях потепления климата, наши наблюдения подчеркивают часто упускаемую из виду важность изменчивости морского льда для здоровья Антарктического ледяного щита».

Команда использовала спутниковые снимки, сделанные 60 лет назад, а также современные модели океана и атмосферы, чтобы подробно исследовать пространственную и временную картину изменения шельфового ледника.

Так что же заставило шельфовые ледники продвигаться вперед? В отсутствие потепления атмосферы и океана за последние 20 лет было обнаружено, что доминирующим контролем является изменение региональных моделей ветра над морем Уэдделла, которое служило для того, чтобы столкнуть морской лед с шельфовыми ледниками.

В период с 1985 по 2002 год, напротив, ветровые условия в том же районе заставили морской лед отойти от побережья. Устраняя поддерживающий эффект морского льда и подвергая шельфовые ледники разрушительным океанским волнам, стресс на шельфовых ледниках увеличился, что в конечном итоге привело к отрыву айсбергов.

Почти во всех случаях на протяжении всей истории с начала спутниковых наблюдений отел от шельфовых ледников восточной части Антарктического полуострова происходил только во время или вскоре после ухода морского льда в той или иной форме.

С 2020 года наблюдается заметное увеличение числа айсбергов, откалывающихся от восточной части Антарктического полуострова. «Вполне возможно, что мы можем наблюдать переход обратно к атмосферным моделям, подобным тем, которые наблюдались в 1990-х годах, которые способствовали потере морского льда и, в конечном счете, большему отелу шельфового ледника», — сказал соавтор доктор Вольфганг Рак из Университета Кентербери.