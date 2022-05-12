Российские астрономы определили точную скорость вращения Солнца

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12 мая 2022, 16:32

Фото: pixabay.com

Ученые Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (РАН) определили, что Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 240 км/с. Специалисты рассчитали параметры угловой скорости вращения Галактики и на основании этих данных определили скорость вращения звезды, расположенной на расстоянии 1 килопарсек, сообщает ТАСС.

«Скорость вращения Галактики и круговую скорость движения Солнца вокруг ее центра не раз вычисляли и раньше по различным наборам астрономических данных. Разброс полученных значений скорости Солнца при этом составлял от 232,5 до 243 км/с. Таким образом, можно заключить, что найденные российскими астрономами по OB-звездам значения хорошо согласуются с оценками других исследователей и при этом определены с высокой точностью по новейшим, уточненным данным астрономических наблюдений», - говорится в сообщении РАН.

В качестве основы расчетов российские астрономы использовали анализ кинематики (движения тел) звезд класса OB. Это очень молодые - возраст всего несколько млн лет - и массивные - более 10 масс Солнца - звезды. Благодаря высокой светимости OB-звезды видны с очень далеких от Солнца расстояний, хорошо трассируют крупномасштабную структуру Галактики и удобны для изучения ее кинематики на различных масштабах, включая определение параметров галактического вращения.

Галактики, движется с круговой скоростью около 29,7 км/с. Для принятого расстояния от центра Галактики до Солнца круговая скорость вращения околосолнечной окрестности вокруг центра Галактики составляет около 240,7 км/с.