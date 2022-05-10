В США крупнейший лесной пожар уничтожает памятники культуры в Нью-Мексико

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10 мая 2022, 13:26

Фото: pixabay.com

Лесной пожар уничтожает горную культуру Индо-Испано поселений, которые старше США и относятся к культурам европейских и мексиканских поселенцев, а также коренных американцев, сообщает «Reuters».

Пламя сожгло неисчислимое количество домов в долине Мора, а сильные ветры в воскресенье угрожали глинобитным кирпичным ранчо, церквям, часовням и водяным мельницам, построенным еще в начале 19-го века.

Семьи некоторых жителей находятся в Нью-Мексико с конца 17-го века, и более половины округа Мора, население которого составляет 4 500 человек, остались, чтобы защитить свои дома.

«Вы теряете наследство, вы теряете стоимость этих домов», — сказал Мелендес, 69-летний профессор американских исследований на пенсии, чей племянник остался в Холмане. «Люди будут перестраиваться, и они будут работать, чтобы восстановить прежний вид этой охваченной огнем культуры, но это большая проблема».

Людьми движет «querencia», или любовь к месту, основанная на религиозном чувстве к земле, за которую они молятся в католических церквях и часовнях, известных как «морады», сказал Мелендес.

Более 1600 пожарных борются с двумя крупными пожарами к северо-востоку от Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Вместе они удерживали распространение огня на площади около 710 кв. км.