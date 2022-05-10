В России хотят создать орган власти по надзору за китообразными

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 мая 2022, 12:01

Фото: pixabay.com

После того, как из китовой тюрьмы в приморской бухте Средняя было вызволено 11 детенышей касаток и 90 белух, содержащихся в неимоверных условиях, а сколько погибло до обнаружения не известно, в России решили законодательно запретить вылов на продажу этих умных млекопитающих. Пока шло разбирательство один детеныш касатки и три белухи исчезли бесследно, сообщает Известия.

В результате морских животных, которых выловили незаконно и планировали продать в Китай выпустили на волю. Чтобы следить за перемещениями бывших узников, на оставшихся десяти косаток и самых крупных белух установили спутниковые метки. Касаток и белух обучают охоте родители, они достаточно долго находятся рядом со взрослыми перед тем, как стать самостоятельными охотниками.

Тем не менее, некоторых косаток приняли в семьи их сородичи, а упитанных белух часто видят на побережье Приморья.

Ученые считают, что высока вероятность, что многие погибли. Да, несколько косаток адаптировались. Но нельзя утверждать, что так со всеми. Трупы не находили, однако обычно тела морских млекопитающих тонут.

Весной этого года метки перестали работать. Теперь перемещения животных мониторят сотрудники заповедника, рыбаки и волонтеры-экологи: «Летом белух замечали в акватории Лазовского заповедника, в районе бухты Находка, в заливах Восток и Амурский».

Ученые опасаются, что история может повториться, ведь отлов этих млекопитающих в культурно-просветительских целях в России законодательно не запрещен.

В России узниками становятся обитатели дельфинариев и океанариумов, которые содержатся в неволе для просветительских целей, а если точнее, то для развлечения и зарабатывания денег.

Закон разрешает вылов морских животных представителям коренных народов, а также для научных и культурно-просветительских целей. Общественность давно добивается полного запрета отлова китообразных «для развлечений».

В прошлом году на «Российской общественной инициативе» петиция против такого обращения с касатками и дельфинами собрала больше ста тысяч подписей, однако экспертная группа признала проект «нецелесообразным». Фактически экспертная группа обнулила обращение общественности.

Профессиональное сообщество обеспокоено. Пока нет запрета на отлов китообразных в культурно-просветительских целях животных будут запирать в тесные бассейны. Число узников растет — остается надеяться, что проблему решат в ближайшее время.