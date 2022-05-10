Землетрясение магнитудой 5 является самым большим из когда-либо обнаруженных на другой планете

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10 мая 2022, 11:09

Эта спектрограмма показывает крупнейшее землетрясение на Марсе, NACA

Марсианский марсоход НАСА InSight обнаружил крупнейшее землетрясение, когда-либо наблюдавшееся на другой планете: оценочной магнитудой 5, которая произошла 4 мая 2022 года, в 1 222-й марсианский день своей миссии, сообщает NACA.

Это добавит еще одно в каталог более 1 313 землетрясений, обнаруженных с момента посадки на Марс в ноябре 2018 года. Самым крупным ранее зарегистрированным землетрясением было оценочной магнитудой 4,2, произошедшее 25 августа 2021 года.

То, что ученые узнают о строении Марса, может помочь им лучше понять формирование всех скалистых миров, включая Землю и ее Луну.

Землетрясение магнитудой 5 — это землетрясение среднего размера по сравнению с теми, которые ощущаются на Земле, но оно близко к верхнему пределу того, что ученые надеялись увидеть на Марсе.