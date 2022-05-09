Экологические итоги недели: В Омске из Красной книги исключили рысь, спутниковый мониторинг пожаров закрыт для обычных граждан

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9 мая 2022, 11:09 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе британской общественности было предложено отслеживать цветение фруктовых деревьев, чтобы помочь ученым определить, меняет ли изменение климата период цветения и опыления в Великобритании. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова инициировала проверку Минэкологии Омска, узнав об исключении рыси из Красной книги, что в перспективе позволяет открыть охоту на этот исчезающий вид. Открытый доступ к космическому мониторингу лесных пожаров не доступен для обычных граждан уже восемь месяцев.

Итак, обо всем по порядку. В Омской области без всякого шума исключили рысь из Красной книги. Инициатором этого действа считают главу Минэкологии региона Илью Лобова. Также вместе с исчезающей рысью для охоты в список для отстрела попадут (или уже попали) росомаха и барсук. Судя по тому, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова инициировала проверку, для Москвы это было полной неожиданностью.

«Будем делать запрос в Омск и проверять информацию», - написала она в своем telegram-канале.

Напоминаем, что с 1 августа 2021 года вступили в силу поправки в федеральные законы «О животном мире» (статья 24) и «Об охоте», которые были приняты 22 декабря 2020 года. Согласно поправкам, теперь главы регионов сами смогут определять виды зверей, на которых разрешена охота, её сроки и допустимые орудия охоты. Экологи считают, что закон даёт простор для коррупции и убийства краснокнижных животных.

На минувшей неделе стало известно, что доступ к данным космического мониторинга лесных пожаров закрыт для обычных граждан уже 8 месяцев. Это сильно затрудняет оперативное прибытие на помощь волонтеров, которые весь прошлый год старались отслеживать очаги возгорания и помогали местным жителям и сотрудникам МЧС. Также эксперты считают, что с отсутствием доступа к космическому мониторингу регионы занижают количество земель подверженных огню, и поданные ими данные сильно отличаются от спутниковых. Конечно, мониторинг доступен, но не всем. Согласно результатам дистанционного мониторинга Рослесхоза, несмотря на пожары, продолжаются незаконные рубки деревьев. Лидерами были названы Иркутская, Томская области и Красноярский край. А как мы знаем, «черные» лесорубы любят вначале вырубить, а затем сжечь.

Власти Британии призвали своих граждан отслеживать всё, что происходит с фруктовыми деревьями для изучения климата. Для начала нужно будет наблюдать за цветением сливовых и вишневых деревьев, затем включат и яблоневые. Свои наблюдения и выводы гражданские ученые будут публиковать на специальном для этого созданном вебсайте.

Ученые опасаются, что изменение климата может заставить деревья цвести раньше, чем когда насекомые-опылители наиболее активны. Опылители, такие как пчелы, мухи, осы и мотыльки, эволюционировали в симбиозе с растениями, которые они опыляют. Теперь, когда считается, что растения цветут раньше из-за более теплой погоды, весеннее появление этих насекомых может быть слишком поздним, что неминуемо скажется на урожайности деревьев. Это также может нанести вред популяциям насекомых, если они пробудятся после того, как растения уже зацвели.



«Нам нужно, чтобы представители общественности выходили в сады, наделы или парки и рассказывали нам, что они видят. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смотрели, на как можно больше деревьев, чтобы сказать нам, действительно ли изменение климата влияет на опыление плодовых деревьев», - сказал Крис Уайвер, доктор философии из Университета Рединга, который возглавляет проект Fruitwatch.



Насекомые - опылители и фруктовые деревья, выпадающие из синхронизации, могут привести к проблемам со снабжением населения продовольствием. Опылители делают невероятную работу для планеты, и если насекомые не смогут опылять фруктовые деревья, то это потенциально опасно для людей.



