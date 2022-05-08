В Красноярском крае из-за огня введён режим ЧС

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 мая 2022, 15:21

Фото: pixabay.com

Буря стала причиной сильнейших пожаров в Красноярском крае. В регионе полыхают сильнейшие природные пожары, которые перекинулись и на жилые строения. Введен режим ЧС, сообщает «НИА Экология».

Огонь охватил по меньшей мере 16 населённых пунктов, в которых горят около 200 строений, включая дома, пилорамы и детский сад. Все силы МЧС брошены на борьбу со стихией, которая осложняется сильнейшей пылевой бурей, по словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, какой в городе ещё не было.

Именно сильный ветер стал причиной многих возгораний: они произошли из-за обрыва линий электропередачи.

Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники, включая пожарный поезд. Сообщается о человеческих жертвах в Шарыповском и Казачинском районах.

Из-за сильного задымления накануне утром в Красноярске прошёл чёрный дождь. А исследование атмосферного воздуха показало в пробах превышение максимально-разовых концентраций по взвешенным частицам РМ10 в 2,1 — 2,3 раза, взвешенным частицам РМ2.5 в 1,8 — 2 раза, взвешенным веществам – в 2,2 — 2,3 раза.