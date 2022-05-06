Коктейль из лекарств «загрязняет пищевую цепь океана»

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6 мая 2022, 15:34

Фото: pixabay.com

Недавнее исследование костных рыб во Флориде обнаружило фармацевтические загрязнители в их крови и других тканях. Популяции промысловых рыб сократились более чем вдвое с 1980-х годов. Один рыболов сказал исследователю: «Я не видел костной рыбы в течение пяти лет, и это меня пугает», пишет «Тhe guardian».

Исследование, проведенное во Флориде, обнаружило «широко распространенные» следы в общей сложности 58 лекарств, включая сердечные препараты, опиоиды, антидепрессанты и противогрибковые препараты у всех более редких костных рыб и их добычи.

Названные «серыми призраками» за их блестящую серебристую чешую, замечательную скрытность и скорость, костяная рыба или лучеперая может плавать со скоростью до 40 миль в час. Этот вид, охраняемый законами об отлове и выпуске в США, почитается рыболовами по всему миру, многие из которых посещают Флориду, чтобы найти неуловимую рыбу.

Но данные указывают на резкое падение численности костной рыбы в южной Флориде. Её популяция сократилась более чем на 50% за четыре десятилетия, согласно оценкам исследователей.

В течение последних трех лет доктор Дженнифер Рехаге, рыбный эколог и адъюнкт-профессор Международного университета Флориды (FIU), проводила исследование, чтобы выяснить, почему, и обнаружил кое-что, что может помочь объяснить это - фармацевтические препараты.

Из 93 костных рыб, которые она и ее команда отобрали, все дали положительный результат на присутствие лекарств в организме.

Одна из костных рыб, взятая в Ки-Уэсте, дала положительный результат на 17 фармацевтических препаратов, восемь из которых были антидепрессантами, которые были до 300 раз выше терапевтического уровня человека.

Фармацевтическое воздействие на костистую рыбу южной Флориды было «широко распространенным и тревожным», говорится в исследовании.

Исследователи также изучили 125 животных, на которых охотятся костистые рыбы, включая креветок, крабов и мелкую рыбу. Каждый из них содержал в среднем 11 фармацевтических загрязнителей, что указывает на то, что загрязнение не ограничивается костной рыбой.

Конкретные последствия фармацевтического загрязнения для здоровья морской флоры и фауны еще не полностью поняты, но есть свидетельства многочисленных негативных последствий.

Есть три основных способа попадания сточных вод в море: разливы сточных вод, сброс очищенных сточных вод в океан и неисправные септики.

«Хотя большая часть загрязнений отсеивается на очистных сооружениях, очень трудно удалить некоторые из этих фармацевтических препаратов из воды», — говорит Сильверстайн.

Проблема не ограничивается Флоридой. Эксперты говорят, что существует острая необходимость в улучшении инфраструктуры сточных вод во всем мире, чтобы удалить фармацевтические препараты до того, как они достигнут океана.

«Не существует никаких юридических ограничений для контроля загрязнения от фармацевтических препаратов во время производства, использования или удаления», - отмечается в докладе.