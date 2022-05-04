Америка продолжает истреблять своих волков

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4 мая 2022, 17:41

Фото: pixabay.com

В прошлом году Айдахо одобрил убийство 90% своих волков, а штат Висконсин убил 200 менее чем за 60 часов. Недавно 500 особей были убиты в северных Скалистых горах, сообщает издание «Тhe guardian».

Человек прекратил коммерческую охоту на китов и массовый забой зубров. Больше не вырубаются старовозрастные секвойи, не используются взрывчатые вещества в местах обитания луговых собак и не строятся массивные плотины на реках дикого лосося. Общество больше не убивает цапель и других красивых птиц, чтобы украсить женские шляпы перьями. Открытым остается вопрос, перестанут ли американцы когда-нибудь убивать волков?

За последние несколько лет, когда Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США исключила серого волка из списка исчезающих видов, многие штаты приняли законы по сокращению численности волков, некоторые из которых позволяли преследовать волков на вездеходах и снегоходах и ловить в капканы.

В последние месяцы в северных Скалистых горах было уничтожено более 500 волков, в том числе примерно одна пятая часть тех, которые часто посещают Йеллоустонский национальный парк, ценную популяцию, изученную очень подробно с тех пор, как волки были вновь ввезены туда, начиная с 1995 года, после 70-летнего отсутствия.

Из-за того, как волчьи стаи оживили парк, Йеллоустоун сегодня представляет собой дикий и экологический ренессанс, которым восхищаются во всем мире. И этот недавний всплеск убийств «является огромной неудачей», сказал биолог дикой природы Дуг Смит в интервью Science.

С тех пор, как волки были застрелены, пойманы в ловушки и отравлены почти до полного исчезновения столетие назад, США не видели такого всплеска нападения на своего серого хищника.

Волки заслуживают нашей защиты. Они часть экосистемы, которая может исцелить большие пространства, на примере Йеллоустоунского парка.