Углекислый газ «почти не имеет ничего общего с климатом»

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4 мая 2022, 16:03

Фото: pixabay.com

«Бюджеты CO2 не основаны на науке, но они основаны на страхе», — говорится в докладе CLINTEL. «Они разрушают энергетическую систему, ограничивают права человека, подпитывают экстремизм и толкают человечество в глубокий физический, умственный и финансовый кризис», сообщает «Naturalnews.com».

Climate Intelligence (CLINTEL) является независимым фондом, который работает в области изменения климата и климатической политики в который входит более 1000 независимых ученых и специалистов из разных стран.

«Мы до сих пор не знаем, что на самом деле движет нашим климатом», — говорит подписант Всемирной климатической декларации Дэвид Сигел. «Мы не можем предсказать следующие 100 лет климата с какой-либо точностью».

«Для меня ясно, что CO2 не имеет почти ничего общего с климатом, а основными факторами являются орбитальные механизмы и тектоника плит. Но еще во многом предстоит разобраться».

Я хотел бы увидеть большой отчет, показывающий, как деньги перетекают в НПО, сколько ООН тратит на связи с общественностью, как университеты полагаются на климатический промышленный комплекс и насколько большинство групп мотивированы деньгами, а не помощью окружающей среде».

«Если они собираются использовать белых медведей, лесные пожары, штормы и ложь, ясно, что их целью является сбор средств».

Климат Земли всегда менялся, в том числе задолго до того, как появились автомобили и заводы, выбрасывающие загрязнение СО2 в атмосферу.