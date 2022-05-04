Доступ к данным космического мониторинга лесных пожаров закрыт для обычных граждан

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4 мая 2022, 12:21

Фото: pixabay.com

Открытый доступ к космическому мониторингу лесных пожаров не доступен для обычных граждан уже восемь месяцев. Это замедляет оперативные поиски точек возгорания для волонтеров, а также делает трудно возможным точные данные подсчета охваченных огнем или сгоревших земель. По данным ИД «Коммерсант» данные, которые подают региональные власти сильно отличаются от космического мониторинга, власти занижают выгоревшие площади.

Эксперты жалуются на невозможность оценить объемы выгораний.

Конечно, мониторинг доступен, но не всем. Так по данным оперативного космического мониторинга, выполняемого НИИ «АЭРОКОСМОС», пожары продолжаются в Российской Федерации и соседних странах.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», вчера в России действовало 83 лесных пожара на площади 22 589 га. Отметим, что речь идет только о тех возгораниях, которые пытаются потушить. Но это лишь часть российских природных пожаров — кроме них, возгорания фиксируются, например, в так называемых зонах контроля. Регионам разрешается не тушить огонь на этих территориях, если затраты на борьбу с пожаром превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Данные по таким пожарам в ежедневных сводках не учитываются.