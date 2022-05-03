Несколько боливийских дельфинов плавали с анакондой во рту

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3 мая 2022, 15:45

Фото: Омар М. Энтиауспе Нето, Штеффен Райхле, Алехандро дос Риос, nytimes.com

Почему боливийские речные дельфины плавали с большой хищной змеей во рту? «Есть так много вопросов», — сказал один исследователь.

В августе 2021 года исследовательская группа задокументировала вблизи реки Тиямучи в Боливии речных дельфинов, которые держали анаконду во рту высунув головы над водой, сообщает «nytimes.com».

Дельфины по своей природе известны игривостью, удивительное поведение боливийских китообразных кажется новым рубежом в резвящихся среди наблюдений за водными млекопитающими, и некоторые ученые до сих пор не уверены, что думать о том, что наблюдала команда.

В какой-то момент два самца дельфина, казалось бы, плавали синхронно удерживаемая ртами змею. Анаконды являются полуводными и могут задерживать дыхание в течение некоторого времени. Но поскольку со змеей обращались не менее семи минут, большая часть этого времени она была погружена в воду, то, вероятно, она погибла.

«Я не думаю, что змея очень хорошо провела время», — сказал доктор Райхле.

Из-за того, как долго продолжалось это взаимодействие, команда подозревает, что это игра, а не хищничество. При этом команда не видела, где оказалась змея потом.

С тем, поскольку дельфины живы и здоровы, «игра кажется довольно хорошим ответом», - сказал Омар Энтиауспе-Нету, один из авторов статьи и таксономист Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.

Некоторые из плавающих рядом дельфинов были молодью, что могло бы указывать на другое измерение взаимодействия: взрослые, возможно, обучали детенышей анакондой или показывали им технику охоты.

«Это первый раз, когда я слышу о дельфинах, играющих с большой змеей», — добавил доктор Уайлд.

О дельфинах, обитающих в океане, известно гораздо больше, чем о речных, отчасти потому, что труднее увидеть, что происходит, в мутной речной воде.